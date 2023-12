A meno di un mese dal presunto lancio della serie, spuntano in queste ore nuove anticipazioni su Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra. Grazie a una nuova infografica possiamo avere conferme riguardanti le specifiche tecniche del trio di flagship in arrivo, con interessanti indicazioni sui SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ed Exynos 2400.

Le schede tecniche di Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra in anticipo

Ormai dovrebbero mancare poche settimane al debutto di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, e anche questa volta non dovrebbero esserci grosse sorprese durante l’evento Unpacked. I flagship 2024 del produttore sono stati “anticipati” in diversi modi in questi ultimi mesi, con numerose indiscrezioni riguardanti le specifiche tecniche, il design e persino le funzionalità della One UI 6.1, che debutterà proprio per l’occasione (e che arriverà in seguito su tanti altri modelli).

Una nuova infografica condivisa da WigettaGaming su X conferma alcune delle caratteristiche della serie Galaxy S24, dandoci la possibilità di scoprire le principali differenze tra i tre modelli. Interessante soprattutto l’indicazione riguardante i chipset: a quanto pare soltanto Samsung Galaxy S24 avrà il SoC Exynos 2400, ma non negli Stati Uniti e in Canada; di conseguenza Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra avranno ovunque il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, per la felicità di chi preferisce la soluzione della casa californiana.

Ecco le specifiche tecniche della serie Samsung Galaxy S24 indicate nell’infografica:

Samsung Galaxy S24

display AMOLED LTPO da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz e 2600 nit di luminosità di picco

da a risoluzione Full-HD+ con refresh rate da e di luminosità di picco SoC Exynos 2400 (Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy solo negli Stati Uniti e in Canada)

(Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy solo negli Stati Uniti e in Canada) 8 GB di RAM LPDDR5X e 128 GB di memoria UFS 3.1 o 256 GB di memoria UFS 4.0

o 256 GB di memoria UFS 4.0 tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e telescopico da 10 MP (con zoom 3x), con registrazioni video fino a 8K a 24/30 fps, 4K a 30/60 fps o 1080p a 30, 60, 120, 240 o 960 fps

fotocamera anteriore da 12 MP

batteria da 4000 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, wireless da 15 W e inversa da 4,5 W

con ricarica rapida cablata da 25 W, wireless da 15 W e inversa da 4,5 W sistema operativo: Android 14 con One UI 6.1

colorazioni: Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet e Amber Yellow

Samsung Galaxy S24+

display AMOLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione QHD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz e 2600 nit di luminosità di picco

a risoluzione con refresh rate da 1 a 120 Hz e 2600 nit di luminosità di picco SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

12 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e telescopico da 10 MP (con zoom 3x), con registrazioni video fino a 8K a 24/30 fps, 4K a 30/60 fps o 1080p a 30, 60, 120, 240 o 960 fps

fotocamera anteriore da 12 MP

batteria da 4900 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, wireless da 15 W e inversa da 4,5 W

con ricarica rapida cablata da 45 W, wireless da 15 W e inversa da 4,5 W sistema operativo: Android 14 con One UI 6.1

colorazioni: Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet e Amber Yellow

Samsung Galaxy S24 Ultra

display AMOLED LTPO da 6,8 pollici a risoluzione QHD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz e 2600 nit di luminosità di picco

a risoluzione QHD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz e 2600 nit di luminosità di picco SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

12 GB di RAM LPDDR5X e 256, 512 GB o 1 TB di memoria UFS 4.0

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP, ultra-grandangolare da 12 MP, telescopico da 50 MP (con zoom 5x) e telescopico da 10 MP (con zoom 3x), con registrazioni video fino a 8K a 24/30 fps, 4K a 30/60 fps o 1080p a 30, 60, 120, 240 o 960 fps

fotocamera anteriore da 12 MP

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, wireless da 15 W e inversa da 4,5 W

con ricarica rapida cablata da 45 W, wireless da 15 W e inversa da 4,5 W sistema operativo: Android 14 con One UI 6.1

colorazioni: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet e Titanium Yellow

Nell’infografica viene anche confermata la presenza della One UI 6.1, con Dynamic Lock Screen, Smart Keyboard e funzionalità IA: abbiamo avuto modo di scoprire la maggior parte delle novità in arrivo con un articolo dedicato (più di uno in realtà). La serie Samsung Galaxy S24 dovrebbe essere presentata il 17 gennaio 2024 durante un evento in California, come indicato anche nell’immagine qui sopra: nei prossimi giorni avremo probabilmente l’ufficialità. Quale dei tre smartphone Android state puntando?

