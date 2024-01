Come abbiamo visto, ASUS presenterà  due nuovi smartphone Android da gaming durante l’evento For Those Who Dare: Trascendence, che si terrà il 16 gennaio 2024. I protagonisti saranno ASUS ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro, due dispositivi di fascia alta con specifiche all’ultimo grido e funzionalità pensate soprattutto per gli amanti dei giochi mobile. Alla presentazione mancano ancora alcuni giorni, ma oggi siamo in grado di mostrarvi in anticipo diverse immagini che ritraggono il modello di punta, ASUS ROG Phone 8 Pro: pronti a scoprirle?

Questo dovrebbe essere il design di ASUS ROG Phone 8 Pro

Nelle ultime settimane la gamma ASUS ROG Phone 8 è stata al centro di diverse indiscrezioni, che hanno iniziato a delineare la scheda tecnica e le funzionalità in arrivo. Grazie a MySmartPrice possiamo oggi mostrarvi alcune immagini che permettono di dare uno sguardo da vicino al design di ASUS ROG Phone 8 Pro, ma il modello “normale” non dovrebbe differire più di tanto, come abbiamo visto il mese scorso.

Le immagini mostrano uno smartphone con un ampio schermo piatto circondato da bordi sottili su tutti i lati (un netto miglioramenti rispetto alla generazione precedente), con un piccolo foro per la fotocamera anteriore nella parte superiore, al centro. I pulsanti sono integrati sul lato destro, mentre in basso possiamo notare la porta per il jack audio, la griglia per lo speaker, lo slot per le SIM e una porta USB Type-C spostata lateralmente (a sinistra, guardando lo smartphone da davanti). Una seconda porta USB Type-C prende posto sul lato sinistro.

Sembra esserci qualche cambiamento per quanto riguarda le luci LED nella parte posteriore: rispetto a ROG Phone 8, che dovrebbe offrire un logo RGB, in questo caso ci viene mostrata un’immagine a punti, che dovrebbero risultare personalizzabili. Per il resto abbiamo un modulo fotografico sporgente di forma (quasi) rettangolare, che integra i tre obiettivi e il flash LED. Per il momento possiamo scoprire solo la versione nera, ma immaginiamo che ASUS proporrà anche altre colorazioni.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, ASUS ROG Phone 8 Pro dovrebbe offrire uno schermo AMOLED LTPO da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 165 Hz e supporto HDR10. Il cuore dovrebbe essere costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, supportato da un massimo di 24 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di memoria interna UFS 4.0. A livello fotografico, attese una tripla fotocamera posteriore (con sensore principale affiancato da ultra-grandangolare e teleobiettivo) e una fotocamera anteriore da 32 MP.

Lato connettività non dovrebbe mancare nulla, con 5G dual SIM, VoLTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC, doppia porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm. La batteria dovrebbe arrivare a 5500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 65 W (cablata), e non dovrebbe mancare la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Per scoprire ufficialmente ASUS ROG Phone 8 e ASUS ROG Phone 8 Pro dovremo aspettare ancora qualche giorno: appuntamento al 16 gennaio 2024, il giorno precedente al nuovo Samsung Unpacked.

In copertina ASUS ROG Phone 7 Ultimate

