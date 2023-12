ASUS ROG ha annunciato l’evento For Those Who Dare: Trascendence del CES 2024, durante il quale sarà presentato ufficialmente ROG Phone 8, il nuovo smartphone Android da gaming. Per festeggiare l’imminente debutto del dispositivo, il produttore taiwanese lancia il ROG Festival, un evento ricco di offerte esclusive che coinvolgono smartphone, notebook, accessori e tanti altri prodotti a marchio ASUS. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Al via il ROG Festival, con tante offerte ASUS per anticipare l’arrivo di ROG Phone 8

L’evento di lancio di ROG Phone 8 si terrà online sul sito ufficiale ROG, lo stesso dove attualmente possiamo trovare una serie di sconti e offerte sui prodotti ASUS (a marchio ROG e non) con rimando allo shop online ASUS. Per quanto riguarda gli smartphone Android possiamo trovare in promozione ASUS Zenfone 10, ma anche ROG Phone 6, ROG Phone 6D Ultimate, ROG Phone 7, ROG Phone 7 Ultimate e persino due edizioni speciali di ROG Phone 6, ossia la Diablo Immortal Edition e la Batman Edition.

Più precisamente, sul sito sono disponibili:

ROG Phone 7 Ultimate 16-512 GB Storm White a 1299 euro (invece di 1499 euro) – qui la nostra recensione

16-512 GB Storm White a 1299 euro (invece di 1499 euro) – qui la nostra recensione ROG Phone 7 16-512 GB Phantom Black a 1049 euro

16-512 GB Phantom Black a 1049 euro ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 16-512 GB Hellfire Red a 888 euro (invece di 1399 euro)

16-512 GB Hellfire Red a 888 euro (invece di 1399 euro) ROG Phone 6D Ultimate 16-512 GB Space Gray a 749 euro (invece di 1499 euro)

16-512 GB Space Gray a 749 euro (invece di 1499 euro) ASUS Zenfone 10 8-128 GB Midnight Black a 699 euro (invece di 799 euro) – qui la nostra recensione

8-128 GB Midnight Black a 699 euro (invece di 799 euro) – qui la nostra recensione ROG Phone 6 16-512 GB Phantom Black a 699 euro (invece di 1199 euro)

16-512 GB Phantom Black a 699 euro (invece di 1199 euro) ROG Phone 6 Batman Edition 12-256 GB Night Black a 649 euro (invece di 1299 euro)

In aggiunta possiamo trovare in offerta notebook per tutti i gusti: abbiamo ad esempio ASUS Vivobook 15 a 599 euro, ideale per il lavoro e per lo studio, ma anche ASUS TUF Gaming F17 a 1599 euro, perfetto per il gaming grazie alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 e all’avanzato sistema di raffreddamento. Per i giocatori che vogliono fare un upgrade, sono disponibili in sconto monitor da 23 a 43 pollici (tra cui il ROG STRIX XG43UQ), router Wi-Fi 6 (come TUF Gaming AX3000 a 120,93 euro) e tanti altri accessori. Ci sono anche cuffie wireless e true wireless a partire da 109,99 euro.

Le offerte del ROG Festival di ASUS sono disponibili per un periodo di tempo che varia in base ai prodotti: gli sconti sui notebook sono ad esempio validi per una settimana, mentre le altre proposte si spingono un po’ più in là. Per i dettagli e per scoprire tutte le offerte dell’iniziativa ASUS è possibile seguire questo link.

