Torniamo a parlare di smartphone da gaming i quali continuano a popolare una nicchia di mercato particolarmente interessante e che spesso fa da traino all’intero settore sperimentando tecniche di raffreddamento interne, design ambiziosi e proponendo specifiche tecniche estreme che poi finiscono nelle schede tecniche degli smartphone più tradizionali.

In tal senso, di recente vi abbiamo raccontato dei nuovi REDMAGIC 9 Pro e 9 Pro+ di Nubia che ricalcano appieno l’identikit del tipico smartphone da gaming; mentre nelle scorse ore sono emerse in rete numerose informazioni sul telefono da gaming più iconico degli ultimi anni: quell’ASUS ROG Phone arrivato alla sua ottava iterazione.

Anche quest’anno l’azienda leader nel settore proporrà un connubio tra design originale e specifiche tecniche estreme arrivando a offrire lo smartphone in due varianti, una base e una Pro, si vocifera. Scopriamone insieme i dettagli.

ASUS ROG Phone 8: cambia il nome della variante Ultimate ma rimangono l’identità e le ambizioni

La fuga d’informazioni è opera del portale specializzato WindowsReport il quale ha messo le mani su render dettagliati e la maggior parte delle specifiche tecniche più importanti dei prossimi ASUS ROG Phone 8 e 8 Pro. Quest’ultimo sembrerebbe destinato a prendere il posto della variante Ultimate confermandone l’identità ma adottando un nome diverso.

I dettagliati render mostrano lo smartphone in tutta la sua bellezza, anche quest’anno ASUS continua a proporre l’iconico design ROG ma con un approccio meno spinto al fine di avvicinare tutti gli utenti e cercare di uscire dalla nicchia del gaming: intenzioni rispecchiate dai bordi del telaio più squadrati e piatti rispetto alla versione attuale e con angoli arrotondati, adeguandolo agli standard dei telefoni moderni; il tutto preservando la caratteristica ergonomia dello smartphone, dettaglio cruciale in un dispositivo del genere.

Posteriormente segnaliamo un design più equilibrato ed elegante rispetto ai modelli precedenti: il modulo fotografico sul retro ospiterà un terzo obiettivo, assente il display posteriore visto su ROG Phone 7 Ultimate mentre continua a troneggiare sul retro il logo ROG RGB personalizzabile in ogni sfaccettatura tramite il software dedicato dell’azienda.

Frontalmente segnaliamo il notch circolare a ospitare la fotocamera anteriore.

Previous Next Fullscreen

Passiamo ora al cavallo di battaglia di uno smartphone del genere ovvero la scheda tecnica: ASUS ROG Phone 8 e 8 Pro offriranno specifiche premium spinte all’estremo; tra questi spicca il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con 12 GB di RAM sul modello base e fino a 24 GB di RAM sul Pro.

Frontalmente dovremmo trovare un pannello AMOLED LTPO Samsung da 6,78 pollici con protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, supporto ai contenuti in HDR10 e un impressionante refresh rate in grado di raggiungere i 165 Hz, un comparto visivo perfetto per garantire un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente.

Le indiscrezioni non si fermano qui e riguardano anche il comparto fotografico del modello Pro il quale dovrebbe sfoggiare un setup triplo così composto: sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, ultragrandangolare da 13 MP, sensore periscopico da 32 MP con zoom ottico 3x e una fotocamera frontale da 32 MP.

Entrambi le varianti dovrebbero montare una batteria da 5500 mAh con supporto alla ricarica Quick Charge 5.0.

Tra le altre specifiche segnaliamo il WiFi 6/6E (802.11 be/ax/ac/a/b/g/n), l’NFC, la certificazione IP68, il Bluetooth 5.3 e la gradita presenza della porta da 3.5 mm per le cuffie, dettaglio minore ma di grande importanza nel gaming.

Accessori da gaming dedicati

Come da tradizione per la linea ROG, anche ASUS ROG Phone 8 e 8 Pro verranno affiancati da accessori proprietari dedicati a migliorare l’esperienza di gioco: tra questi segnaliamo la cover DEVILCASE Guardian realizzata ad hoc per migliorare il grip dello smartphone e supportare l’altro accessorio principe di questa lista ovvero l’AeroActive Cooler X, un oggetto in grado di raffreddare lo smartphone nelle sessioni più intense fungendo anche da stand. L’accessorio è dotato di una presa USB-C per collegarlo al ROG Phone, una presa per le cuffie e gli immancabili LED RGB personalizzabili.

Completano il novero degli accessori una cover trasparente e una pellicola protettiva per il display con rivestimento antibatterico e antiriflesso.

Stando alla mole di informazioni trapelate, ASUS ROG Phone 8 sembrerebbe confermarsi ancora una volta lo smartphone da gaming da battere proponendosi anche in questa iterazione come il dispositivo Android più potente in circolazione.

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e presunto periodo di lancio

ASUS ROG Phone 8 e 8 Pro dovrebbero essere disponbili al lancio nelle colorazioni grigio chiaro, grigio scuro (Rebel Grey) e nera lucida; dovrebbero essere svelati in occasione della kermesse del CES 2024 – che si terrà dal 9 al 12 gennaio 2024 a Las Vegas negli Stati Uniti – alla quale seguirà il lancio globale. Non sono state diffuse informazioni in merito ai prezzi.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy S24 potrebbe non essere etichettato come un “AI Phone”

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.