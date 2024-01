Verso la metà del mese scorso, Google Pixel Watch e Pixel Watch 2 avevano iniziato a ricevere l’aggiornamento di dicembre con annesso Feature Drop e il colosso di Mountain View aveva confermato che il primo modello avrebbe fatto proprie alcune funzionalità del secondo, inclusa la sincronizzazione delle modalità Riposo e Non disturbare.

A dispetto dell’annuncio arrivato ormai una ventina di giorni fa, soltanto in queste ore è partita la distribuzione della novità menzionata per Google Pixel Watch. I possessori del primo smartwatch di Big G possono aprire la companion app, recarsi nella sezione Notifiche e attivare il toggle “Sincronizzazione tra orologio e telefono” dedicato alle modalità Non disturbare e Riposo.

La funzione del toggle in questione è ben riassunta dalla descrizione apposita: “Quando il tuo smartwatch e il tuo smartphone sono connessi tramite Bluetooth, le modalità Non disturbare e Riposo si sincronizzano su tutti i dispositivi”.

Come si accennava in apertura, i possessori del più nuovo Google Pixel Watch 2 conoscono già questa comoda funzione, mentre chi ha ancora il modello di prima generazione al polso dovrà pazientare: il roll out è in corso lato server, pertanto è questione di ore, o al massimo di pochi giorni.

Con questa ennesima aggiunta, il più vecchio Google Pixel Watch continua a rubacchiare le novità del suo successore: a metà novembre erano arrivati i nuovi quadranti; prima ancora era stata la complicazione At a Glance ad unire le due generazioni di Pixel Watch. Tornando all’attualità, non si possono non ricordare anche i fastidiosi bug relativi proprio — ma non solo — alla complicazione At a Glance.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Google Pixel Watch 2

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.