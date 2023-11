Sappiamo che molti utenti Samsung stanno aspettando l’aggiornamento alla One UI 6 basata su Android 14, ma stiamo per deludervi: sono in distribuzione in Europa nuovi update per Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, ma per ora niente major release. Nel frattempo sono in rollout novità anche per Samsung Galaxy Note 10 Lite, Sony Xperia 10 V, Google Pixel Watch, le serie HONOR Magic4 e HONOR Magic5 e REDMAGIC 8 Pro. Andiamo a scoprire tutti i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5 e Galaxy Note 10 Lite

Partiamo da Samsung, che a distanza di pochi giorni dall’avvio negli Stati Uniti sta aggiornando in queste ore in Italia Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. Il calendario diffuso nella Samsung Community ufficiale offre le tempistiche sull’avvio del rollout di Android 14 e One UI 6, ma nonostante vengano indicate date specifiche è meglio prendere le informazioni a grandi linee (trattandosi anche di un mercato diverso): a dimostrazione di ciò non ci sono giunte notizie dell’avvio della distribuzione della major release per i due pieghevoli, anche se potrebbe mancare comunque poco.

Intanto i possessori di Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 si possono accontentare con le patch di sicurezza di novembre 2023, in arrivo con i firmware F731BXXS1AWJ2 e F946BXXS1AWJ2 (rispettivamente). Il download richiesto è intorno ai 400 MB, ma non sembrano essere state integrate ulteriori novità: per queste sarà ovviamente necessario attendere la One UI 6, ormai in dirittura di arrivo.

Aggiornamento simile anche per Samsung Galaxy Note 10 Lite, che sta accogliendo in Italia le patch di sicurezza di novembre 2023 con il firmware N770FXXS9HWJ1. Per tutti e tre gli smartphone vengono integrate le correzioni alle vulnerabilità che sono state descritte dal produttore nel suo consueto bollettino di sicurezza, alcune delle quali di livello critico. Naturalmente solo i pieghevoli saranno aggiornati ad Android 14, visto che Note 10 Lite ha debuttato con Android 10 ormai quasi quattro anni fa.

Novità aggiornamento Android 14 per Sony Xperia 10 V

Dopo Sony Xperia 1 V, anche Sony Xperia 10 V sta accogliendo l’aggiornamento ad Android 14, che introduce diverse novità. Ad annunciarlo è lo stesso produttore nipponico, che ha specificato l’integrazione con l’app Trova dispositivo di Google, l’arrivo della funzione Nearby Share estesa per i PC Windows, l’introduzione di nuove scorciatoie nella schermata di blocco, di nuove possibilità di personalizzazione, di aggiornamenti per Game enhancer, Photo Pro, Video Pro ed External monitor.

L’aggiornamento ad Android 14 di Sony Xperia 10 V è in rollout con la versione 68.1.A.2.93, anche in Europa. A questo punto ci aspettiamo un avvio dell’update a breve anche per Sony Xperia 5 V.

Novità Google Pixel Watch

Come probabilmente saprete, l’aggiornamento a Wear OS 4 non ha portato proprio tutte le novità di Pixel Watch 2 sul primo Google Pixel Watch, ma c’è una buona notizia: in questi giorni è in distribuzione una nuova versione dell’app “Quadranti Google Pixel Watch” che integra anche sul modello “vecchio” i quadranti (o watch face, se preferite) che hanno debuttato sul successore.

Più precisamente si tratta dei quadranti Adventure, Analog Arcs, Analog Bold, Large Scale, Digital Bold e Rotation, che fino a questo momento risultavano disponibili in esclusiva su Google Pixel Watch 2. Vista la somiglianza tra le due generazioni, sarebbe stato ingiusto negare la possibilità di utilizzare le nuove watch face agli utenti di Pixel Watch. In questo modo il totale di quadranti dovrebbe arrivare a 25, anche se ovviamente resta la possibilità di scaricarne tantissimi altri tramite il Google Play Store.

Novità aggiornamenti serie HONOR Magic4 e HONOR Magic5

Aggiornamenti in rollout a partire dalla Cina per le serie HONOR Magic4 e HONOR Magic5. I nuovi firmware (MagicOS 7.0.0.170 e MagicOS 7.1.0.183) integrano le patch di sicurezza di novembre 2023 e introducono alcune ulteriori novità: il changelog ufficiale cita l’arrivo di una “Pure Status Bar” (che mostra solo ora, Wi-Fi, rete e livello della batteria), un paio di cambiamenti nel Centro di controllo (per la luminosità automatica e i suggerimenti YOYO), la possibilità di fare una doppia pressione sul tasto di riduzione del volume per accendere la torcia (a smartphone bloccato), l’ampliamento delle app che supportano le finestre mobili, la possibilità di impostare copertine personalizzate per gli album e password per gli album nascosti.

Il download richiesto è di circa 800 MB per la serie HONOR Magic4 e di quasi 600 MB per la serie HONOR Magic5. È possibile che gli stessi aggiornamenti arriveranno a livello globale nel giro di qualche giorno.

Novità aggiornamento REDMAGIC 8 Pro

Chiudiamo la carrellata di aggiornamenti con REDMAGIC 8 Pro, che sta accogliendo REDMAGIC OS 8.0 a partire dalla Cina. Dando uno sguardo al changelog ufficiale diffuso in queste ore, lo smartphone da gaming sta accogliendo tante novità, tra cui una funzione di registrazione di gioco, una funzione per lo streaming desktop, set di applicazioni Spotlight, set di notifiche fluttuanti, impostazioni per la schermata di blocco, funzioni per la firma personalizzata, effetti per il passaggio da una pagina all’altra, nuova modalità drawer desktop, nuovi componenti e icone del desktop, funzioni intelligenti per la ricerca rapida della rete, funzionalità antenna intelligente, maggiori possibilità di personalizzazione delle icone e dei colori di sistema, funzione per nascondere le applicazioni, gesture con due dita per le chiamate, miglioramenti nelle impostazioni di gioco e non solo.

Trattandosi di un aggiornamento consistente, il produttore consiglia di effettuare un backup dei dati più importanti prima di procedere con l’installazione.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Note 10 Lite, Sony Xperia 10 V, Google Pixel Watch, serie HONOR Magic4 e Magic5 e REDMAGIC 8 Pro

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Note 10 Lite potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per controllare l’arrivo di Android 14 sul vostro Sony Xperia 10 V potete invece andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. Sulle serie HONOR Magic4 e Magic5 il percorso è simile (“Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“), così come su REDMAGIC 8 Pro. Per verificare la disponibilità della nuova versione dell’app Quadranti Google Pixel Watch, che introduce le nuove watch face sullo smartwatch, potete invece seguire il badge qui in basso.

