Il nome “At a Glance” fa immediatamente venire in mente il famoso widget di Google, tuttavia dallo scorso mese di giugno rimanda anche ad una complicazione resa disponibile per Google Pixel Watch e che ora, grazie ad un aggiornamento apposito, si appresta a diventare più utile e interessante.

Lanciato diversi mesi fa, At a Glance per Google Pixel Watch ha faticato a raccogliere consensi per via di una grossa limitazione: il fatto di essere supportato da un’unica watch face. Adesso, con il lancio del nuovo Google Pixel Watch 2 appena avvenuto, il team di Mountain View ha aggiornato la funzionalità arricchendola di due stili di complicazione.

In questa nuova versione, infatti, At a Glance per Pixel Watch non è più limitato ai layout Modular II o Modular III del quadrante Utility (che mette a disposizione uno spazio rettangolare per la complicazione). Adesso, la complicazione di Google può assumere anche la forma circolare che si trova nella maggior parte dei quadranti. Nella maggioranza dei casi, la complicazione si limita a mostrare le informazioni sul meteo, con la temperatura corrente, eventuali precipitazioni in arrivo e le previsioni per la giornata (prima delle 10 del mattino); tuttavia, può dare spazio anche ai prossimi eventi salvati sul calendario: “al lavoro” è rappresentato da una valigetta, mentre la rappresentazione di “casa” non riserva sorprese; “Leave for event” (“parti per l’evento”) assume la generica forma di un’auto. Insomma, le informazioni essenziali vengono mostrate, ma nulla di più.

La maggiore sfruttabilità della complicazione At a Glance è testimoniata anche dal supporto per lo slot che compare nella porzione superiore di quadranti come Everyday e lungo il perimetro dei nuovi Adventure ed Analog Arc. Visto il minor spazio sfruttabile, la complicazione assume le forme di una semplice icona e testo e numeri diventano estremamente stringati.

Questi aggiornamenti hanno debuttato con Google Pixel Watch 2, ma sono già disponibili anche per il primo Google Pixel Watch, naturalmente attraverso l’app Google Assistant per Wear OS.

