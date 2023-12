Su Google Pixel Watch la complicazione At a Glance offre una configurazione lineare o rettangolare a tre righe se utilizzata con i layout Modular II o Modular III del quadrante Utility.

In breve su Pixel Watch è possibile avere due complicazioni in un solo slot, ma una funzionalità è scomparsa. Nel frattempo insorgono problemi con un aggiornamento della tastiera Gboard per Wear OS.

Alcuni utenti Google Pixel Watch hanno problemi con At a Glance e Gboard

Negli ultimi giorni la data e il giorno sono scomparsi dalla complicazione At a Glance su Pixel Watch, poiché vengono mostrati solo la temperatura e le condizioni del meteo. Sembra che si tratti di una modifica lato server e si spera non sia voluta da Google.

Nel frattempo alcuni utenti Pixel Watch hanno riferito di aver scaricato un nuovo aggiornamento per Gboard che tuttavia non si installa. Il Play Store mostra il messaggio di errore “Impossibile installare Gboard: la tastiera Google”.

In questo caso ci auguriamo che l’inconveniente possa essere risolto il prima possibile da parte di Google.

Chi acquista uno dei dispositivi della gamma Google Pixel spesso lo fa per il supporto software che il colosso di Mountain View è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti frequenti. Recentemente è arrivato l’aggiornamento di dicembre per Google Pixel Watch e Pixel Watch 2.

