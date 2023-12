La storica interfaccia MIUI di Xiaomi è sul viale del tramonto e sta cedendo il testimone a HyperOS.

Forse a titolo di tributo il colosso cinese ha pubblicato un video che ripercorre le varie fasi dell’evoluzione della MIUI che ha caratterizzato i suoi dispositivi Android per molti anni.

Xiaomi ci mostra l’evoluzione della MIUI nel corso degli anni

Il video condiviso da Xiaomi su YouTube mostra il lungo viaggio della MIUI, dalla prima versione fino alla quattordicesima e ultima edizione, e si conclude con un cenno a HyperOS che rappresenta un nuovo inizio.

HyperOS per ora non è troppo diverso dalla MIUI, quindi si tratta più che altro di un rebranding, tuttavia Xiaomi ha grandi progetti a riguardo.

La società ha presentato HyperOS lo scorso ottobre come “sostituto” della MIUI a partire da Android 14 e dopo aver avviato la distribuzione in Cina, ora si sta finalmente preparando a rilasciare la versione globale per i primi dispositivi Android.

La versione internazionale di HyperOS potrebbe differire da quella cinese per quanto riguarda le animazioni, i colori, il font, l’app meteo, le notifiche, la personalizzazione della schermata di blocco, le icone, il multitasking e non solo.

Xiaomi ha recentemente confermato l’arrivo di HyperOS sui primi smartphone e tablet Android internazionali a partire dai prossimi giorni: ecco i modelli coinvolti.

