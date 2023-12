Come probabilmente saprete, soprattutto se siete possessori di uno smartphone o tablet Xiaomi, la casa cinese ha presentato qualche mese fa HyperOS, il suo nuovo sistema operativo (sempre basato su Android) che prenderà presto il posto della MIUI su tantissimi dispositivi. Ebbene, in queste ore non solo è trapelata una parte del changelog con le novità di HyperOS in versione globale, ma sono spuntati anche i primi firmware all’interno dei server Xiaomi.

Ecco alcune delle novità di HyperOS in versione globale

HyperOS potrebbe essere diversa in base ai mercati, con la versione distribuita in Cina che potrebbe non corrispondere alla release globale sotto diversi aspetti. Xiaomi è al lavoro per lanciare il suo nuovo sistema operativo, che nella sua prima versione è basato su Android 14: in base a quanto dichiarato lo scorso ottobre, HyperOS dovrebbe arrivare in versione globale entro il primo trimestre 2024. Come abbiamo visto, i primi smartphone a offrire HyperOS sono Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro, svelati in Cina alla fine di ottobre.

Come ulteriore conferma di un lancio globale sempre più vicino, quest’oggi spunta il changelog della HyperOS Global, o perlomeno una parte di esso. Come potete vedere vengono citate tante novità , che coinvolgono il design del sistema, le animazioni, i colori, il font, l’app Meteo, le notifiche, la personalizzazione della schermata di blocco, le icone, il multitasking e non solo. Ecco l’elenco completo trapelato (tradotto):

[Vibrant aesthetics]

L’estetica globale trae ispirazione dalla vita stessa e cambia l’aspetto e le sensazioni del tuo dispositivo

Il nuovo linguaggio di animazione rende le interazioni con il tuo dispositivo equilibrate e intuitive

I colori naturali donano vivacità e vitalità a ogni angolo del tuo dispositivo

Il nostro nuovissimo font di sistema supporta più sistemi di scrittura

L’app Meteo riprogettata non solo fornisce informazioni importanti, ma mostra anche come ci si sente fuori

Le notifiche si concentrano sulle informazioni importanti, presentandole nel modo più efficiente

Ogni foto può sembrare un poster artistico sulla schermata di blocco, arricchita da molteplici effetti e rendering dinamico

Le nuove icone della schermata Home aggiornano elementi familiari con nuove forme e colori

La nostra tecnologia multi-rendering interna rende le immagini delicate e confortevoli nell’intero sistema

Il multitasking è ora ancora più semplice e conveniente con un’interfaccia multi-finestra aggiornata

Sembra che l’aggiornamento a HyperOS in versione globale sia quasi pronto per diversi smartphone Android, con la distribuzione che dovrebbe partire nel giro di qualche giorno o settimana. I primi a ricevere l’update dovrebbero essere i seguenti modelli, visto che sono spuntati i firmware all’interno dei server di Xiaomi:

Continuate a seguirci perché vi manterremo aggiornati sulla distribuzione dell’aggiornamento a HyperOS.

