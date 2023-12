In questi giorni, o per meglio dire in queste ore, diversi servizi di Google stanno ricevendo novità e ritocchi meritevoli di menzione: dall’Ottimizzazione dell’installazione delle app su Google Play alla diffusione della nuova interfaccia di Google Chat, il tutto senza dimenticare che Google Discover ha iniziato a raccogliere in un’unica schermata di tutti i Mi piace aggiunti.

Google Play Store, Chat e Discover: ecco le ultime novità

Come si accennava in apertura, Google Discover ha iniziato a far confluire tutti i Mi Piace disseminati dall’utente in una schermata dedicata — accessibile sia dall’app Google che visitando un indirizzo web dedicato; dal canto suo, il Google Play Store abbraccia il nuovo approccio all’Ottimizzazione dell’installazione delle app su Google Play, che, senza sacrifici per la privacy degli utenti, dovrebbe portare benefici per l’installazione di nuove app. Infine, la rinnovata interfaccia utente di Google Chat sta prendendo piede sui dispositivi Android.

Interessi su Google Discover

Correva l’anno 2020, quando Google Discover introduceva un tastino a forma di cuore per consentire agli utenti di fornire un feedback sui contenuti suggeriti. Tre anni più tardi, quel tasto arriva ad assolvere una funzione simile a quella di un segnalibro, permettendo di accedere rapidamente a tutti i contenuti verso i quali si sia manifestato interesse.

Esiste, infatti, una nuova pagina web dedicata che si chiama Interessi, che può essere raggiunta all’indirizzo google.com/interests/liked e che risulta parimenti accessibile dall’app Google, spostandosi nella scheda Pagina salvata. La schermata in questione — come potete vedere dagli screenshot seguenti — si compone di tre schede: Salvate, Mi piace aggiunto e Argomento seguito. La prima raccoglie in un unico posto tutti gli elementi — i.e. immagini, pagine e altri prodotti — salvati durante le ricerche; Mi piace aggiunto riunisce articoli web, video (di YouTube) e altri contenuti che abbiano ottenuto un “cuore” dall’utente in Discover: ogni scheda mostra l’immagine di copertina, il titolo e il sito web di provenienza del contenuto; nella terza, infine, confluiscono gli argomenti seguiti nella Ricerca e nell’app Google, offrendo la possibilità di ricevere delle notifiche dedicate.

L’approccio di Google sembra quasi voler suggerire agli utenti un utilizzo dei Mi piace alla stregua di un “leggi più tardi”. In questo contesto, potrebbe avere senso riunire i contenuti delle schede Salvate e Mi piace aggiunto.

La nuova grafica Google Chat prende piede

Il mese scorso abbiamo assistito al completo rinnovamento grafico di Google Chat: il team di Mountain View ne ha dapprima aggiornato il logo e poi ridisegnato l’interfaccia grafica. Adesso, un mese più tardi, la versione rinnovata di Google Chat si sta diffondendo anche su Android.

Nella fattispecie, l’app standalone Google Chat mostra (come si vede dagli screenshot seguenti) la vecchia barra di navigazione e il tasto FAB (floating action button) per creare un nuovo space sostituiti da una grossa pillola che contiente le icone di Home, Messaggi diretti, Spaces e Menzioni. Un indicatore di forma circolare mostra la scheda in uso e non sono presenti etichette (la relativa indicazione viene mostrata in alto a sinistra, subito sotto alla barra di ricerca), ma le icone sono comunque facilmente comprensibili. A destra della pillola, infine, troviamo un tasto FAB ridisegnato e di dimensioni ridotte.

La nuova grafica si sta parimenti diffondendo in altre app per Android, come ad esempio Gmail, dove la nuova pillola di Chat prende posto sopra all’apposita barra di navigazione, ora composta da tre schede. Questa scelta appare rivedibile.

Previous Next Fullscreen

Allo stato attuale, il roll out è in corso account per account con un aggiornamento lato server.

Ottimizzazione dell’installazione delle app su Google Play

Chiudiamo con l’Ottimizzazione dell’installazione delle app su Google Play, che si sta diffondendo su Android. Una volta attiva, mostra una schermata dedicata alla prima apertura del Google Play Store.

L’opzione rimane attiva per impostazione predefinita e può essere disattivata entrando in Impostazioni > Generali e agendo sull’interruttore dedicato.

Se attiva, l’opzione permette a Google di “stabilire quali parti di un’app utilizzi la prima volta che la apri dopo l’installazione”; una volta raccolto un numero rilevante di attività, Google può usarle per ottimizzare l’app per renderne più rapidi l’installazione ed il funzionamento.

È fondamentale ribadire, come fa Google, che “Questa funzionalità non raccoglie informazioni personali, come il nome o l’indirizzo email, e non visualizza nulla al di fuori dell’app, come altre app o contenuti sul tuo dispositivo. Inoltre, non raccoglie informazioni sui contenuti caricati o scaricati nell’app, come le immagini in un feed social o i ranking in una classifica”. L’utilizzo delle informazioni raccolte avviene nel rispetto delle Norme sulla privacy di Google. Per maggiori informazioni, date un’occhiata alla pagina dedicata.

Leggi anche: Google trova un accordo in una class action: cosa cambia per il Play Store

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.