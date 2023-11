Gli strumenti di messaggistica rappresentano una parte molto importante dei servizi offerti da Google e nelle scorse ore sono state annunciate alcune importanti novità per uno di essi: ci riferiamo a Google Chat.

Il colosso di Mountain View, infatti, attraverso un post sul blog ufficiale ha reso noto di avere dato il via all’implementazione globale di tre nuove funzionalità che dovrebbero migliorare l’esperienza e l’integrazione con altri servizi dell’azienda.

Cosa cambia in Google Chat

Una delle novità è rappresentata dalle Scorciatoie, che trovano spazio nel pannello di navigazione riprogettato, insieme a messaggi diretti e spaces.

E per rendere più semplice la navigazione tra i messaggi, il team di sviluppatori di Google ha pensato a Home, sezione che aiuta gli utenti a recuperare rapidamente qualsiasi nuova attività in tutte le conversazioni in un’unica posizione (è anche possibile restringere la visualizzazione, filtrando i messaggi non letti).

Quindi il colosso di Mountain View ha pensato alle Menzioni come soluzione per mettere in risalto i messaggi indirizzati in modo specifico ad un utente (che in questa sezione potrà visualizzare tutti i messaggi nei quali viene nominato).

Inoltre, nelle prossime settimane il team di Google Chat introdurrà anche la nuova icona del servizio di messaggistica, caratterizzata da un aspetto coerente con altri popolari prodotti Workspace, mettendo in risalto il ruolo centrale della messaggistica aziendale e della collaborazione.

Il via al rilascio di queste nuove funzionalità, che saranno attive per impostazione predefinita, è stato dato nelle scorse ore ma potrebbero essere necessari fino a 15 giorni prima che raggiungano effettivamente tutti gli utenti del servizio.

Tali novità saranno disponibili per tutti i clienti di Google Workspace e per gli utenti con account Google personale.

