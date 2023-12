Il mese scorso è emerso che Samsung ha brevettato diciture quali “AI Phone” e “AI Smartphone” come parte di una strategia più ampia per enfatizzare l’intelligenza artificiale nei suoi smartphone di punta di prossima generazione.

Alcuni rapporti sulla futura gamma Samsung Galaxy S24 hanno evidenziato che l’IA verrà utilizzata per una serie di app e funzionalità . Pare che i nuovi modelli potranno tradurre le app di messaggistica in tempo reale, con un supporto a oltre una dozzina di lingue, nonché aiutare l’utente a modificare e migliorare le fotografie.

Tuttavia ora sembra che il vociferato slogan “AI Phone” sia stato bocciato per la serie Samsung Galaxy S24, in quanto un funzionario Samsung avrebbe espresso disapprovazione per questa dicitura.

Samsung Galaxy S24 sarà un “AI Phone” o un “iPhone”?

Gli addetti del settore ipotizzano che l’etichetta “AI Phone” potrebbe non riuscire a trasmettere pienamente i rilevanti progressi tecnologici e l’esperienza utente associati alla serie Galaxy S24, in più dire “AI Phone” è come dire “iPhone”.

Le ragioni esatte dietro la presunta opposizione di Lu Taiwen di Samsung allo slogan “AI Phone” rimangono ignote, ma appare verosimile che come riferito abbia incaricato i dipendenti di proporre nomi alternativi che possano esprimere in modo migliore l’essenza e le capacità di intelligenza artificiale del prossimo smartphone di punta di Samsung.

Certo è che il tempo stringe per il colosso sudcoreano, visto che le indiscrezioni parlano del 17 gennaio 2024 come presunta data di lancio della serie Samsung Galaxy S24.

Per avere una panoramica completa su cosa possiamo aspettarci dai prossimi smartphone Samsung di punta potete guardare il video sottostante.