Il team di sviluppatori di Xiaomi continua a lavorare al miglioramento di HyperOS, il nuovo sistema operativo del colosso cinese, destinato a prendere il posto dell’interfaccia MIUI e a divenire una piattaforma usata su tutti i device dell’azienda.

Lanciato lo scorso ottobre insieme agli smartphone della serie Xiaomi 14, HyperOS è già sbarcato su alcuni altri device del colosso cinese e in queste ore il produttore ha reso noto l’elenco dei dispositivi che in Cina il prossimo mese riceveranno questo sistema operativo, a cui sarà affidato il compito di alimentare non soltanto gli smartphone e i tablet dell’azienda ma anche i dispositivi smart home.

HyperOS Developer Version su tanti device di Xiaomi e Redmi

A dicembre Xiaomi darà il via al rilascio di HyperOS CN ROM Developer Version per i seguenti 11 dispositivi:

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming Edition

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Il post con cui il produttore ha annunciato l’elenco di dispositivi che riceveranno HyperOS il prossimo mese ha fatto scatenare i possessori di smartphone della seire Xiaomi 12S, in quanto inizialmente non erano inclusi.

Tuttavia, il portavoce di Xiaomi, Zhang GuoQuan, si è affrettato a chiarire sul social cinese Weibo che c’è stato un errore di comunicazione nel post, che è stato così aggiornato per includere anche i modelli della serie Xiaomi 12S.

Ricordiamo che la scorsa settimana il popolare produttore ha reso noto che a breve lancerà il programma HyperOS Pilot Tester (il primo smartphone ad essere supportato sarà Xiaomi 12T).

Xiaomi non ha nascosto di avere grandi progetti per HyperOS e sarà interessante scoprire quale sarà l’accoglienza che gli utenti decideranno di riservare a questa nuova piattaforma.

