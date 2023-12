Ecco quali smartphone OPPO riceveranno la ColorOS 14 con Android 14 a dicembre

Annunciata ufficialmente lo scorso mese di ottobre in patria, la ColorOS 14 con base Android 14 ha varcato i confini cinesi il mese scorso, con l’annuncio della versione Global e adesso OPPO ha reso noti i nomi dei modelli che riceveranno il tanto agognato major update nel corso del mese di dicembre 2023.

ColorOS 14 con Android 14 a dicembre 2023: la timeline di OPPO (Global)

Senza perderci in chiacchiere, vediamo subito i modelli a marchio OPPO destinatari dell’aggiornamento software ad Android 14 con personalizzazione ColorOS 14 nel corso del mese di dicembre, con la dovuta distinzione tra modelli per i quali la distribuzione è già in corso, modelli per i quali prenderà il via a momenti e altri ancora relegati nel canale beta. Il tutto si trova comunque schematicamente riassunto nell’immagine seguente, pubblicata dal produttore sul proprio forum ufficiale.

Versione ufficiale

In corso:

A partire dal 7 dicembre 2023:

Oppo Reno 10 Pro+ 5G (India)

Oppo Reno 8 Pro 5G (India)

A partire dal 14 dicembre 2023:

Oppo F23 5G (India)

Oppo A98 5G (Thailandia)

Oppo A78 5G (India)

A partire dal 20 dicembre 2023:

Oppo Reno 8 (Indonesia)

Oppo Reno 7 (Indonesia)

Oppo F21s Pro (India)

Oppo F21 Pro (India)

A partire dal 21 dicembre 2023:

Oppo Reno 10 5G (India)

Oppo Reno 8T 5G (India)

Oppo Reno 8T (Indonesia)

Oppo A77s (India)

Oppo A77 (India)

Oppo A57 (India)

A partire dal 27 dicembre 2023:

Oppo Find X3 Pro (India, Malesia, Thailand)

Oppo Reno 10 Pro 5G (India)

Oppo Reno 8 5G (India)

Versione Beta

In corso:

Oppo Find X3 Pro 5G

Oppo Reno 10 Pro+ 5G

Oppo Reno 10 Pro 5G

Oppo Reno 10 5G

Oppo Reno 8 Pro 5G

Oppo Reno 8 5G

Oppo Reno 8T 5G

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8

Oppo Reno 7

Oppo F23 5G

Oppo F21s Pro

Oppo F21 Pro

Oppo A98 5G

Oppo A78 5G

Oppo A77s

Oppo A77

Oppo A57

A partire dal 12 dicembre 2023:

Oppo K10 5G (India)

A partire dal 27 dicembre 2023:

Oppo Find N3 (Indonesia)

Oppo Find N3 Flip (India)

Oppo A58 (India)

Oppo A38 (India)

Oppo A18 (India)

Come sempre, il roll out degli aggiornamenti avviene in maniera graduale. Il programma Beta assolve allo scopo di raccogliere i preziosi feedback degli utenti, così da correggere eventuali bug importanti prima del rilascio per tutti nel canale stabile.

Giunti alle battute finali, vi ricordiamo che per tutte le novità della ColorOS 14 con base Android 14 potete fare riferimento al nostro articolo dedicato al rilascio della versione global.

Leggi anche: migliori smartphone OPPO del mese