OPPO ha annunciato in Italia la sua nuova serie di fascia medio-alta da sempre contraddistinta da un design giovane e accattivante. Si chiama OPPO Reno10 Series e il più dotato in termini tecnici è OPPO Reno10 Pro, che abbiamo avuto l’occasione di provare in questi giorni. È uno smartphone differente rispetto a quello che abbiamo iniziato a conoscere nella variante cinese, principalmente le differenze sono due: il processore e la velocità di ricarica. Vediamo cosa ha da offrire nel dettaglio in questa recensione.

Unboxing di OPPO Reno10 Pro

All’interno della confezione ufficiale di vendita è presente il caricabatterie a Watt, il cavo di ricarica e trasferimento file USB Type-C, la spilla per l’estrazione SIM e i classici manuali.

Video recensione di OPPO Reno10 Pro

Design & Ergonomia

Dal punto di vista del design, OPPO Reno10 Pro, al pari degli altri membri della serie Reno10, si distingue per il rinnovato modulo fotocamera posteriore, di forma ovale ed esteso verticalmente. Questo, che sporge leggermente dal corpo dello smartphone, racchiude i tre sensori posteriori e il flash LED. Sul fronte, il foro per la fotocamera anteriore è posizionato centralmente nella parte superiore. Caratteristiche rilevanti sono lo spessore: 7,89 mm, ed il peso: 185 grammi, che garantiscono una buona impressione e maneggevolezza grazie anche ai materiali. È realizzato in vetro con frame in plastica, e rifinito posteriormente con un trattamento cangiante piacevole alla vista ma che al tatto risulta molto scivoloso.

Frontalmente c’è uno dei principali punti di forza di questo nuovo membro della famiglia OPPO ovvero il display: AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione di FHD+, refresh rate fino a 120 Hz, con la possibilità di scegliere la frequenza di aggiornamento più adatta tra 60 e 120 Hz, o dinamicamente. Il pannello è curvato sui bordi e offre una luminosità di picco di 950 nit.

Sotto al display è presente il sensore di impronte digitali che funziona bene ed è reattivo come da tradizione OPPO, mentre una nota dolente è sull’aspetto della multimedialità: anacronisticamente infatti, in altoparlante è mono, ovvero fuoriesce solo dallo speaker principale inferire e non anche dalla capsula auricolare, un gran peccato in quanto lo standard, su questa fascia, è ormai un duplice speaker. Discreto invece il feedback di vibrazione.

Funzionalità

OPPO Reno10 Pro arriva sul mercato con Android 13 e interfaccia grafica ColorOS 13.1. Il software è classico in quanto a funzionalità, fra le impostazioni della Privacy c’è la possibilità di clonare il sistema impostando due password diverse oppure accedere alla cassaforte privata per nascondere file importanti, mentre fra gli strumenti pratici un set di funzionalità utili come il registratore schermo, la gestione del multi-windows, la possibilità di attivare la barra laterale intelligente per avere dei collegamenti rapidi a portata di tap oppure la modalità ad una mano dove basta fare un legger swipe up laterale per raggruppare le applicazioni della home screen e raggiungerle più velocemente.

Include nella sezione connettività delle impostazioni è presente la funzione Multi-Screen Connect che consente agli utenti di collegare lo smartphone ad altri dispositivi come PC o tablet dell’azienda (tra cui il nuovo OPPO Pad2).

Il supporto software OPPO garantisce per questa nuova gamma 2 aggiornamenti di Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Prestazioni

OPPO Reno10 Pro arriva sul nostro mercato in una versione hardware leggermente diversa rispetto a quella commercializzata in oriente. Invece di avere il processore MediaTek Dimensity 8200 infatti presenta il Qualcomm Snapdragon 778G, sicuramente un’ottima CPU ma con ormai qualche anno sulle spalle. Di fatto, anche grazie al software appena citato, reattivo e snello, le performance garantite e non dà la sensazione di non riuscire a soddisfare anche le esigenze più impegnative. È uno smartphone che si colloca nel segmento medio-alto, caratterizzato da un insieme di specifiche tecniche di alta qualità, la CPU infatti è affiancata da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di memoria di archiviazione.

Connettività completa che vede WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, e ovviamente rete mobile 5G, 4G+. Ricezione nella media, non presenta problemi di stabilità di segnale o aggancio alla rete.

Ulteriori dettagli hardware nella scheda tecnica di OPPO Reno10 Pro.

Fotocamera

OPPO Reno10 Pro è da sempre una gamma che punta principalmente su due aspetti: design, e quindi lo stile del prodotto, e fotocamere.

Questa voltal’azienda ha optato per una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore Sony IMX890 da 50 Megapixel, un teleobiettivo Sony IMX709 da 32 Megapixel con zoom ottico 2x e un ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

Questa configurazione garantisce una buona qualità fotografica col sensore principale e col tele-obiettivo ma arranca nelle foto con la ultra grandangolare. Questo non è dovuto solo alla minor risoluzione ma anche al sensore utilizzato, dove soprattutto di notte fornisce i risultati più deludenti con rumore presente nelle foto e occasionalmente, se non abbiamo la mano molto ferma, micro-mosso.

In ambito video può registrare fino al 4K a 30 fps o 1080p a 60 fps, solo a 30 fps permette di passare da un sensore all’altro durante la registrazione video. Anche qui il giudizio è grossomodo lo stesso, soprattutto quando si passa alla fotocamera ultra grandangolare è palpabile il calo di qualità.

Batteria & Autonomia

Altro piatto forte di OPPO Reno10 Pro è l’ambito della batteria, su tutti i fronti. Innanzitutto è presente una batteria da 4600 mAh che garantisce una giornata piena di utilizzo anche con uno stress intenso (parte del merito è anche dell’ottimo processore di cui è dotato che più volte abbiamo elogiato e apprezzato), inoltre la ricarica è rapida fino a 80W il che garantisce da 0 a 100% in poco più di 50 minuti.

In conclusione

OPPO Reno10 Pro arriva sul mercato italiano al prezzo di listino di 649,99 euro. Al solito l’azienda spara molto alto ma fortunatamente offre un classico allettante bundle per chi decide di acquistarlo sullo store ufficiale OppoStore.it nelle prime settimane, ovvero le cuffie true wireless OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2 e una cover protettiva.

Se dunque siete interessati anche agli altri prodotti la promozione è allettante, altrimenti il prezzo dello smartphone è indubbiamente ostile in un mercato pieno di alternative (anche in casa OPPO come OPPO Find X5 che ormai è stato ricollocato a 599 euro).

È disponibile in Italia nelle varianti di colore Glossy Purple e Silvery Grey, sullo store ufficiale OPPO.