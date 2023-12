Un giorno dopo l’altro, continuano ad emergere nuovi aggiornamenti che il team di Google ha in programma per le tante app Android di Mountain View e quest’oggi parliamo di Google Calendar, nel cui futuro prossimo dovrebbero figurare due interessanti miglioramenti, potenzialmente replicabili anche su altre app di Big G.

Da qualche anno a questa parte, vale a dire da quando gli smartphone pieghevoli hanno cessato di essere una curiosità da appassionati di tecnologia e i tablet Android hanno riconquistato una certa popolarità, Google ha iniziato a lavorare sodo per ottimizzare il sistema operativo del robottino e tutte le proprie app per un utilizzo soddisfacente anche su schermi più ampi rispetto a quelli degli smartphone tradizionali. Nell’ultimo anno, poi, l’impegno è diventato diretto in entrambi i segmenti di mercato con il lancio di Google Pixel Fold e Google Pixel Tablet. Nel frattempo, il menzionato lavoro di ottimizzazione va avanti e gli ultimi esempi concreti arrivano da Google Calendar: @Nail_Sadykov di Google News ha scovato un paio di novità ancora in cantiere, entrambe interessanti.

La prima novità attiene alle Impostazioni dell’app e più precisamente al loro layout su dispositivi con schermi più grandi: il relativo menu verrà diviso in due colonne. Nella fattispecie, il menu delle Impostazioni rimarrà sul lato sinistro e gli eventuali sottomenu — con switch e voci varie — verranno aperti sulla parte destra della schermata.

A proposito di navigazione all’interno dell’app, la seconda novità riguarda i controlli tramite gesture e costituisce un inedito: anziché chiudere per intero il menu delle Impostazioni, la gesture mostrata permette di tornare semplicemente indietro alla pagina precedente. Anche l’interazione è diversa: lo swipe viene eseguito dal centro della schermata e non dal bordo della stessa. Date un’occhiata.

But what's more interesting is that it has gesture navigation on phones in portrait mode. That is, you'll be able to close a secondary page by swiping your finger from the center. pic.twitter.com/oP7wjMmp90

— Наиль Садыков (@Nail_Sadykov) December 3, 2023