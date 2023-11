Negli ultimi anni Google Tasks è stato limitato a un pannello laterale in Gmail, Drive e altri siti della suite Workspace e nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha annunciato una novità per questo servizio.

Attraverso un post sul blog ufficiale, infatti, Google ha reso noto di avere recentemente completato la migrazione dei promemoria da Google Calendar e Google Assistant a Google Tasks, in modo da fornire una soluzione semplice per visualizzare e gestire tutte le cose da fare in un unico posto.

Come migliora l’integrazione tra Google Tasks e Calendar

In particolare, la soluzione studiata da Google è rappresentata da un’esperienza desktop a schermo intero per visualizzare tutte le attività insieme: gli utenti potranno quindi vedere tutte le loro attività e gli elenchi di attività in un’unica visualizzazione a schermo intero sul client Web di Google Calendar.

In sostanza, a dire di Google questo update permetterà agli utenti sia di beneficiare di un layout desktop ottimizzato che di tenere sotto controllo e organizzare più facilmente tutte le loro attività.

Attraverso la visualizzazione “Tutte le attività” gli utenti potranno contare su un layout a più colonne di tutti i propri elenchi, con la possibilità di scorrere lateralmente per visualizzarne altri.

Questa nuova interfaccia sarà implementata per tutti i clienti della suite Google Workspace e per gli utenti con account Google personale.

Per quanto riguarda la disponibilità, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha già dato il via alle procedure di rilascio ma potrebbe essere necessario avere pazienza sino a 15 giorni prima che la novità raggiunga effettivamente tutti gli utenti.

