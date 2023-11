Le precedenti versioni di Android continuano a ricevere applicazioni e aggiornamenti di funzionalità per vari anni ma, com’è normale che sia, prima o poi tutto deve finire.

Ebbene, pare che a breve il team di Google interromperà il supporto ad alcune vecchie versioni di Android per due delle applicazioni più popolari del colosso di Mountain View: stiamo parlando di Google Chrome e Google Calendar.

Google Chrome e Calendar abbandonano alcuni device Android

Al momento l’ultima versione disponibile del sistema operativo mobile di Google è Android 14 mentre quella più diffusa è Android 11 ma ci sono device che fanno girare versioni ben più vecchie.

Ebbene, all’inizio del 2024, con il rilascio di Google Chrome 120, il colosso di Mountain View aumenterà i requisiti minimi del sistema operativo ad Android 8.0. Ciò significa che l’ultima release del browser che supporta Android Nougat è Chrome 119, che include un messaggio per gli utenti interessati che li informa di aggiornare il loro sistema operativo, in quanto per loro non è previsto il rilascio della versione 120.

In sostanza, l’attuale versione del browser del colosso di Mountain View è l’ultima che supporta i dispositivi con Android 7.1 (o versioni precedenti).

Stesso discorso anche per l’applicazione Google Calendar, la cui ultima versione mostra un messaggio per avvisare gli utenti che devono aggiornare i loro device se desiderano continuare ad usarla.

E così a partire dalla versione 2023-46-0-581792699 di Google Calendar gli utenti dovranno usare un dispositivo basato su Android 8.0 (o release successiva).

Per gli utenti interessati da queste novità le soluzioni disponibili per continuare ad usare Google Chrome e Google Calendar sono cambiare dispositivo o affidarsi ad una delle tante ROM offerte dal mondo del modding.

Google Chrome e Google Calendar per Android possono essere scaricate dal Google Play Store attraverso i seguenti badge:

Leggi anche: Google rilascia Android 14 QPR2 beta 1 prima del previsto, ecco tutte le novità