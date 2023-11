Su Amazon potete approfittare di un’offerta Black Friday niente male sull’attuale modello di punta di Samsung, ovvero Samsung Galaxy S23 Ultra: lo smartphone viene proposto nella versione da 12-512 GB con quasi 700 euro di sconto rispetto al listino consigliato. Vediamo come approfittarne.

Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB in super offerta su Amazon

State cercando uno smartphone Android di livello premium, con una capiente memoria che possa bastare per anni di archiviazione di foto, video e app? Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe essere la scelta giusta, soprattutto considerando la cifra attualmente proposta da Amazon per la versione da 256 GB di storage.

Il dispositivo è senza dubbio uno dei migliori in ambito Android e mette a disposizione un ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate Super Smooth (da 1 a 120 Hz), vetro Gorilla Glass Victus 2 e lettore d’impronte integrato. Come cuore abbiamo il valido Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, affiancato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna UFS 4.0 (non espandibile). Il comparto fotografico offre in tutto cinque sensori: nella parte posteriore prende posto una quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 12 MP integrata tramite un piccolo foro nello schermo.

La connettività di Galaxy S23 Ultra è completa con 5G dual SIM (con supporto eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C, e non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere per una maggiore tranquillità d’uso. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 45 W (con cavo), ma anche la Fast Wireless Charging 2.0 e la ricarica wireless inversa (qui per le specifiche tecniche complete). Lo smartphone ha debuttato lo scorso febbraio con One UI 5.1 e Android 13 ed è stato uno dei primi della gamma Samsung a ricevere One UI 6.0 e Android 14 (che abbiamo provato): secondo le promesse del produttore dovrebbe arrivare almeno fino ad Android 17.

La versione da 12-512 GB di Samsung Galaxy S23 Ultra è stata lanciata al prezzo consigliato di 1658,90 euro, ma ora potete acquistarla con uno sconto di quasi 700 euro a 1099 euro (con caricabatterie incluso). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, mentre in fondo potete consultare la nostra recensione per eventuali dubbi.

Acquista Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta su Amazon in versione 512GB

Qualora lo steste cercando in versione da 1TB vi segnaliamo lofferta sul Samsung Shop che lo propone a 1262 euro anziche 1879 euro grazie all’offerta in pagina e allo sconto ulteriore se fate prima il login al vostro account Samsung (o ne registrate uno). Oppure in versione 256GB su Amazon a 871 euro con questo stratagemma che vi segnaliamo su Telegram.

