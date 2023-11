Alla fine del mese di ottobre erano emersi i primi dettagli su una funzionalità in via di sviluppo per Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone del colosso di Mountain View e, più in generale, progettata per essere la raccolta perfetta per tutti gli smartphone grazie a molti strumenti interessanti.

Ora, in seguito a un aggiornamento dell’app, emergono nuove evidenze sulla funzionalità in questione, chiamata Photo Stack, che sembra essere pensata da Google per aiutare gli utenti a mettere “ordine” all’interno delle gallerie fotografiche più affollate.

Ecco come apparirà e a cosa servirà “Photo Stack” di Google Foto

Il noto insider @AssembleDebug è riuscito ad abilitare Photo Stack, una funzionalità inedita di Google Foto, da lui stesso portata alla luce una decina di giorni fa, riuscendone a scoprire altri segreti, oltre alle poche stringhe di codice emerse in precedenza.

La funzionalità si occupa di raggruppare in stack (ovvero “impilare”) foto simili che sono state scattate insieme, andando a fare ordine all’interno della galleria multimediale dei vari doppioni o delle foto scattate di seguito per poi scegliere lo scatto migliore.

Secondo quanto riportato dall’insider, Photo Stack può attualmente raggruppare un massimo di due foto per volta (non è chiaro se questo sia il comportamento definitivo o se sia un limite “momentaneo”): la funzionalità, a quel punto, aiuterà l’utente a scegliere la migliore tra le due e, eventualmente, eliminare la foto scartata per liberare spazio.

Per abilitare la funzionalità, sarà necessario passare dalle impostazioni dell’app Google Foto, seguendo il percorso “Avatar dell’account Google > Impostazioni di foto > Preferenze” e abilitando l’interruttore “Impila foto simili”. In alternativa, sarà possibile abilitare la funzionalità da un nuovo menu contestuale (al quale si accederà dall’icona coi tre pallini che verrà inserita in alto a destra nella scheda “Foto” dell’app) che permette, tra le altre cose, di personalizzare il layout della galleria.

Una volta che la funzionalità sarà abilitata, Google Foto si preoccuperà di impilare automaticamente le foto simili che verranno contrassegnate, all’interno della galleria, da un’icona apposita (quella che potete notare nella quarta immagine della galleria sottostante).

Effettuando un tap su questa foto, ovvero l’immagine migliore scelta dall’app, verrà mostrata come se fosse un’immagine qualunque della galleria ma consente (tramite un carosello in basso) di vedere anche l’immagine scartata, che potrà a sua volta essere impostata come scelta migliore (come mostrato nella sesta immagine della galleria sottostante) attraverso il pulsante “Set as top pick” (lett. Imposta come scelta migliore). Ci sono anche le possibilità di rimuovere un’immagine dalla pila (Remove from stack) e di eliminare tutto tranne la scelta migliore (Keep this, delete rest).

Previous Next Fullscreen

Quando arriverà questa funzionalità?

Per ammissione dello stesso @AssembleDebug, non è chiaro quando Google deciderà di implementare questa funzionalità ma, visto l’avanzamento dei lavori (funziona tutto correttamente), lo stesso insider scommetterebbe sull’arrivo entro un paio di settimane.

Al momento, Photo Stack (della quale potete vedere un’anteprima video poco sotto) è “nascosta”, dietro un flag sperimentale per sviluppatori, all’interno della versione 6.60 dell’app Google Foto (quella che è attualmente in via di distribuzione per tutti) e quindi potrebbe arrivare con un imminente aggiornamento intermedio dell’app.

Come scaricare o aggiornare Google Foto

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).

Potrebbero interessarti anche: Google annuncia nuove funzioni per Google Foto, Files, Gmail e YouTube Music e Google ha rilasciato la beta 2.2 di Android 14 QPR1: sono ben 34 i bug risolti