Negli scorsi giorni si è svolta l’edizione 2023 degli Opensignal 5G Global Awards: attesissimo report globale che premia i migliori operatori di rete mobile del pianeta con il relativo documento reso disponibile sul sito ufficiale della società e in questo figurano, in posizioni non di vertice ma comunque meritevoli di menzione, in varie classifiche anche gli operatori telefonici italiani TIM, Vodafone, WINDTRE, Iliad e Fastweb; note positive in particolare per Vodafone, WINDTRE e Iliad che sono state premiate per la qualità e i miglioramenti delle proprie reti 5G. Ecco tutti i dettagli.

Opensignal 5G Global Awards: gli operatori più premiati

Opensignal ha preso in considerazione i dati in merito alle reti dei vari operatori telefonici a partire dal 1 gennaio al 29 giugno 2023 mentre ha scelto di adottare un approccio diverso al metodo di raggruppamento dei vari operatori utilizzando il criterio della superficie del paese in cui operano.

I vari carrier, infatti, sono stati suddivisi in due gruppi: Gruppo 1 – quello in cui figuravano anche TIM, Vodafone, WINDTRE, Iliad e Fastweb – in cui sono stati inseriti tutti gli operatori presenti in mercati di nazioni con superficie superiore a 200mila km quadrati; il Gruppo 2, invece, ha riguardato operatori il cui mercato è inferiore a questo dato.

Questo nuovo criterio di classificazione, ha spiegato Opensignal, si basa sulle effettive maggiori difficoltà nel coprire capillarmente un vasto territorio con la rete 5G rispetto che un piccolo Paese. L’iniziativa, dunque, si pone l’obiettivo di confrontare e premiare gli operatori in maniera più equa possibile.

Partiamo dal 5G Global Winner, riconoscimento assegnato ai migliori operatori 5G a livello globale nelle varie categorie di Opensignal.

A trionfare nel Gruppo 1 sono stati T-Mobile (USA) nella categoria 5G Availability, Telenor (Svezia) e Unifi (Malesia) per la miglior velocità di download 5G, Digi (Malesia) e SoftBank (Giappone) per la miglior 5G Games Experience, e infine Telenor (Svezia) e Tele2 (Svezia) per la miglior 5G Video Experience.

Tra gli altri riconoscimenti segnaliamo anche il 5G Global Rising Star assegnato agli operatori che hanno migliorato maggiormente la propria copertura ed esperienza 5G rispetto allo scorso anno. Premio che ritroveremo a breve.

I riconoscimenti e i piazzamenti degli operatori italiani

Seppur TIM e Fastweb compaiano in ottima posizione in varie classifiche dei parametri riguardanti la connettività 5G del primo semestre del 2023, è spettato a Vodafone, Iliad e WINDTRE rappresentare l’Italia tra gli operatori premiati nelle varie categorie della società.

5G Global Rising Stars: premiate Iliad, Vodafone e WINDTRE

Scendendo nel dettaglio, Iliad Italia ha ottenuto premi come 5G Global Rising Star e si è posizionata ai vertici della classifica riguardante la categoria 5G Availability del Gruppo 1; a dimostrazione ancora una volta dell’ottimo lavoro svolto nel Bel Paese sul fronte della copertura 5G e dell’esperienza di navigazione.

Passiamo a Vodafone che ha portato a casa il riconoscimento di 5G Global Rising Star nella categoria 5G Download Speed con un drastico miglioramento della velocità di download su rete 5G del 25,2% rispetto allo scorso anno.

Stesso riconoscimento è stato ricevuto anche da WINDTRE, anch’essa premiata per gli sforzi e i risultati prodotti nell’ottimizzazione della propria velocità di download su rete 5G.

Nessun premio per TIM e Fastweb ma incoraggianti piazzamenti

Come anticipato TIM e Fastweb non hanno, di fatto, ricevuto premi ma figurano costantemente tra i primi nomi al mondo per quanto riguarda la velocità di download su rete 5G e 5G Availability: l’operatore blu ha fatto registrare una media di 272,2 Mbps in download in 5G piazzandosi al 13esimo posto al mondo nel gruppo 1.

TIM, peraltro, risulta tra i migliori operatori per quanto riguarda la 5G Video Experience con un punteggio di 77,3 che le hanno permesso di guadagnarsi l’ottavo posto nella graduatoria.

Di seguito potete vedere qualche immagine, ma per il report completo vi invitiamo a visitare questo link.

Appuntamento alla prossima edizione degli Opensignal 5G Global Awards per scoprire quanti e quali progressi avranno compiuto gli operatori italiani.

