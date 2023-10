Lo scanner di codici QR di sistema di Android sta guadagnando una nuova comodissima funzionalità, già emersa in precedenza, attualmente in rollout graduale su tutti i dispositivi dotati dei servizi Google e che eseguono almeno Android 13.

Nel frattempo, grazie a un noto insider, emerge una piccola novità (nascosta) che potrebbe sbarcare, in futuro, all’interno dell’app Google Messaggi, vero e proprio cantiere aperto nelle ultime settimane.

Piccola (ma utile) novità per lo scanner di codici QR di Android

All’inizio del mese di agosto, è emerso che Google ha aggiornato le API per la scansione dei codici a barre e per la scansione dei codici a barre con zoom automatico per il suo kit ML: in questo modo, lo scanner di codici QR di sistema è diventato più intelligente ed è in grado di rilevare i codici a barre posti a distanza, effettuando uno zoom automatico per scansionarli ed evitando all’utente di effettuare manualmente lo zoom.

Arriva lo zoom automatico nello scanner di codici QR di Android

Nelle ultime ore, questa nuova funzionalità, che richiede almeno Android 13 e la presenza dei Google Play Services sul dispositivo, sta raggiungendo un numero sempre crescente di utenti.

Ad esempio, su un Google Pixel, basterà aggiungere “Scanner codici QR” ai riquadri di accesso rapido delle impostazioni (quelli presenti quando si effettua un doppio swipe verso il basso dall’alto): a questo punto, tappando il tile, si aprirà l’interfaccia dello scanner e, puntando la fotocamera in direzione di un codice QR non proprio vicinissimo, lo smartphone effettuerà automaticamente lo zoom per cercare di inquadrarlo fino al completo riconoscimento.

Google Messaggi: nuova scorciatoia in arrivo

Il solito @AssembleDebug, che pochi giorni fa ci ha svelato due novità “nascoste” dell’app Google Messaggi, torna a occuparsi dell’app di messaggistica per SMS, MMS e chat RCS di Google, svelando, tramite il proprio canale Telegram, un’ulteriore funzionalità in arrivo.

In futuro, nella schermata iniziale dell’app Google Messaggi sarà inserita una scorciatoia per l’accesso alla fotocamera (potete vederla nella seguente immagine, collocata al fianco dell’icona per la ricerca). Secondo quanto riportato dall’insider, una pressione su questa icona rimanderà l’utente alla stessa schermata a cui si accede quando si vuole inviare un’immagine all’interno di una chat.

Al momento, questa funzionalità è in fase di test e non è visibile per gli utenti, nemmeno per coloro che installano l’ultima versione in beta dell’applicazione.

Come scaricare o aggiornare Google Messaggi

Qualora siate interessati a provare l’app di messaggistica Google Messaggi sul vostro smartphone Android, o nel caso in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, vi basterà cliccare sul badge sottostante ed effettuare un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui lo abbiate già installato ma sia per voi disponibile l’aggiornamento).

Nel caso in cui, invece, vogliate provare in anteprima le funzionalità che verranno introdotte in futuro all’interno dell’app Google Messaggi, potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).

