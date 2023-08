Scansionare un codice QR utilizzando la fotocamera di uno smartphone Android è un’azione dai risultati a volte imprevedibili. Ad esempio un QR code circondato da un particolare motivo potrebbe confondere l’app, inoltre la fotocamera potrebbe non riuscire a metterlo a fuoco a certe distanze.

Ora sembra che il colosso di Mountain View stia rendendo la funzionalità più intelligente e a breve l’operazione potrebbe diventare molto più semplice per l’utente.

Secondo un recente tweet dell’esperto Mishaal Rahman, sembra che Google stia lavorando a un aggiornamento dell’API di scansione dei codici a barre che fa parte del suo kit ML.

Secondo quanto riportato, non appena la fotocamera rileva la presenza di un codice QR lo ingrandisce automaticamente, evitando l’operazione agli utenti. Ecco la funzionalità in azione allo stato attuale.

Google has updated ML Kit's Barcode Scanning API and the Code Scanner API with auto-zoom, enabling the camera to automatically zoom in to scan barcodes that are far away. The scanner will intelligently detect barcodes and zoom in so the user doesn't have to manually adjust zoom. pic.twitter.com/yZGjJsrgI9

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 3, 2023