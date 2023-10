La Festa delle Offerte Prime di Amazon si è conclusa questa notte, ma questo non significa che sul sito non sia possibile trovare altri sconti interessanti. Su Amazon è infatti disponibile Motorola Edge 40 con un ribasso di 200 euro rispetto al prezzo consigliato: si tratta praticamente della stessa cifra richiesta durante l’evento di due giorni. Vediamo come approfittarne subito.

Motorola Edge 40 torna in super offerta su Amazon

Motorola Edge 40 faceva parte della lunga lista di smartphone Android in promozione durante la recente Festa delle Offerte Prime, ma a qualche ora di distanza torna disponibile allo stesso prezzo ribassato. Per chi non lo conoscesse, Edge 40 è stato lanciato la scorsa primavera a qualche settimana di distanza dal fratello maggiore, Edge 40 Pro (Edge 40 Neo è invece arrivato solo il mese scorso): mette a disposizione uno schermo pOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 8020, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

A livello fotografico offre una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP con OIS e PDAF e sensore ultra-grandangolare e Macro Vision da 13 MP, oltre a un sensore anteriore Quad Pixel da 32 MP. Completa la connettività, grazie a 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4400 mAh e supporta la ricarica rapida TurboPower da 68 W (cablata) e la ricarica wireless da 15 W. Qui per le specifiche tecniche complete.

Lo smartphone è arrivato sul mercato con Android 13 e la My UX, arricchita da funzionalità come Ready For, per collegare lo smartphone senza fili a un PC o a una TV (con mirroring) per sfruttare la potenza del dispositivo su uno schermo più grande. Per la sicurezza sono integrati ThinkShield e Moto Secure App.

Motorola Edge 40 è stato lanciato in Italia lo scorso maggio al prezzo consigliato di 599,90 euro, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon a una cifra decisamente più intrigante: seguendo il link qui in basso potete portarvelo a casa a 399,99 euro nella colorazione Coronet Blue, con cover inclusa.

