Motorola ha presentato il suo Edge 40 Pro esattamente un mese fa, ma non ha ancora finito con la gamma: la casa alata amplia la famiglia Edge e annuncia oggi Motorola Edge 40, un nuovo smartphone Android dal design simile sotto diversi aspetti al fratello Pro, ma con diversi cambiamenti nelle specifiche tecniche e un prezzo più contenuto. Pronti ad andare a scoprirlo da vicino? Partiamo subito.

La famiglia accoglie un nuovo smartphone: Motorola Edge 40

Motorola Edge 40 è uno degli smartphone più sottili della sua categoria (7,58 mm) e offre uno schermo con vetro curvo e bordi sottili e un telaio in alluminio lavorato con precisione e sabbiato. La casa alata ha puntato molto sul design e sul comfort e propone anche una versione con retro in pelle vegana (Nebula Green) che facilita ulteriormente la presa. Non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere, che rende il dispositivo il compagno ideale in praticamente ogni situazione.

Il produttore ha deciso di concentrarsi molto sul comparto fotografico del suo nuovo smartphone Android, integrando una fotocamera posteriore da 50 MP che include l’apertura più ampia disponibile al momento (f/1.4). Quest’ultima consente di ottenere scatti migliori in ogni condizione di luce, anche in notturna, di avere uno sfondo naturalmente sfocato con effetto bokeh e di godere di una velocità di scatto ancora più rapida. A disposizione poi un sensore di luce ambientale, in grado di regolare automaticamente l’esposizione, All-Pixel Focus, per fornire un’accurata performance in qualsiasi condizione, e naturalmente la stabilizzazione ottica (OIS).

Ad accompagnare il sensore principale c’è il sensore ultra-grandangolare da 13 MP con Macro Vision, utile sia per gli scatti ad ampio angolo sia per quelli ravvicinati. Edge 40 offre anche Horizon Lock per la stabilizzazione dell’orizzonte, la modalità Portrait per i video e la modalità Vlog. I video possono essere registrati a risoluzione 4K (30 fps) e Full-HD (30 o 60 fps), ma anche in slow motion a risoluzione HD (fino a 240 fps).

Previous Next Fullscreen

Lo schermo di Motorola Edge 40 è un pOLED da 6,55 pollici con bordi curvi e risoluzione Full-HD+, dotato di certificazione HDR10+ e spazio colore DCI-P3 per una gamma di colori più ampia, sfumature più vivide e reali. Il refresh rate si spinge fino a 144 Hz, l’ideale per un’esperienza d’uso fluida in qualsiasi situazione, nei giochi ma anche nella normale navigazione. L’aspetto multimediale è curato anche grazie all’integrazione di altoparlanti con audio stereo e Dolby Atmos, che aggiunge profondità e bassi ottimizzati. Con Motorola Spatial Sound il suono risulta ancora più immersivo, sia con le cuffie sia con gli speaker.

Il cuore dello smartphone è costituito dal chipset MediaTek Dimensity 8020, che offre ancora più potenza lato CPU e GPU e una migliore efficienza energetica rispetto alle generazioni precedenti. Al suo fianco prendono posto 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. La batteria è da 4400 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida TurboPower da 68 W, che secondo la casa garantisce energia per una giornata intera in appena 10 minuti), e con la ricarica wireless da 15 W.

Ecco la scheda tecnica completa di Motorola Edge 40:

display pOLED 20:9 endless edge da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel, 402 ppi), con refresh rate fino a 144 Hz, HDR10+, DCI-P3, touch sampling rate di 360 Hz e luminosità di picco di 1200 nit

a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel, 402 ppi), con refresh rate fino a 144 Hz, HDR10+, DCI-P3, touch sampling rate di 360 Hz e luminosità di picco di 1200 nit SoC MediaTek Dimensity 8020

8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP (1/1.5″, f/1.4, OIS, PDAF), sensore ultra-grandangolare e Macro Vision da 13 MP (f/2.2, FoV di 120°, 1.12μm)

fotocamera anteriore Quad Pixel da 32 MP (f/2.4, 1.4μm)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, porta USB Type-C (2.0)

doppi altoparlanti con Dolby Atmos, triplo microfono

certificazione IP68 contro acqua e polvere

contro acqua e polvere batteria da 4400 mAh con ricarica rapida cablata TurboPower da 68 W e ricarica wireless da 15 W

e ricarica wireless da 15 W sistema operativo: Android 13

dimensioni e peso: 158,43 x 71,99 x 7,49 mm, 167 g 158,43 x 71,99 x 7,58 mm, 171 g (Nebula Green con pelle vegana)



Previous Next Fullscreen

Lato software, Motorola Edge 40 arriva sul mercato con Android 13 e un’ampia suite di funzionalità di sicurezza. Grazie a ThinkShield, Moto Secure App integra tutte le funzionalità di sicurezza e privacy dello smartphone: Secure Folder protegge i dati sensibili e le applicazioni, Network Protection minimizza i rischi di utilizzo dei Wi-Fi pubblici, mentre Lock Screen Security permette di configurare le opzioni di blocca-schermo e PIN per garantire la protezione della password da altri che potrebbero mettere le mani sul telefono. Tra le funzioni più interessanti del nuovo smartphone abbiamo la compatibilità con Ready For, che consente di collegare senza fili il dispositivo a TV compatibili (per il mirroring) o a PC con Windows 10 o 11 per l’utilizzo su schermi più grandi.

Prezzo e uscita di Motorola Edge 40 in Italia

Motorola Edge 40 è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi, 4 maggio 2023, presso i principali rivenditori online, il sito ufficiale e il Flagship Store di Spazio Lenovo (Corso Matteotti, 10, Milano). Le colorazioni tra cui scegliere sono tre: Eclipse Black e Lunar Blue sono proposte sin da subito, mentre per la versione Nebula Green con pelle vegana servirà aspettare metà maggio. Il prezzo consigliato per il nuovo smartphone è di 599,90 euro, ma fino alla fine del mese è possibile approfittare di una promozione esclusiva con prezzo di lancio di 529,90 euro.

Potrebbe interessarti: Recensione Motorola Edge 40 Pro, completo e con un’ottima ricezione