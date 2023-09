Motorola presenta oggi un nuovo smartphone Android, che i più attenti avranno imparato a conoscere durante le ultime settimane grazie alle anticipazioni. Si tratta proprio di Motorola Edge 40 Neo, un dispositivo pensato per durare nel tempo e per offrire tecnologia all’avanguardia al giusto prezzo. Viene svelato sul mercato italiano insieme a Moto G84 5G e Moto G54 5G, presentati in altri Paesi a fine agosto.

Motorola Edge 40 Neo è ufficiale: ecco specifiche e funzionalità

Motorola Edge 40 Neo mette a disposizione un design ultra-sottile (7,76 mm) e bordi curvi, che facilitano la presa e il comfort di utilizzo. Offre la certificazione IP68 contro acqua e polvere per una maggiore tranquillità in qualsiasi situazione. Si tratta inoltre del primo dispositivo della linea Edge nell’area EMEA a sfruttare i servizi Lenovo CO2 Offset per compensare le emissioni di CO2 attraverso la riduzione di queste ultime nel suo ciclo di vita media, e a sostenere progetti di azione per il clima in tutto il mondo. Anche la confezione strizza l’occhio all’ambiente e non adotta plastica: include il 60% di materiali riciclati (come il cartone grigio, la carta kraft e la carta da lucido) e inchiostro di soia. Grazie alla collaborazione con agood company, lo smartphone viene proposto con una cover 100% vegetale che si abbina al colore Pantone scelto.

Visto che l’abbiamo nominata, vale la pena sottolineare che Motorola prosegue la sua collaborazione con Pantone, leader nella selezione e nell’abbinamento dei colori. Edge 40 Neo arriva in tre versioni, denominate Black Beauty, Soothing Sea e Caneel Bay: la prima offre una tonalità di nero profondo con sfondo acrilico opaco, mentre le altre due sono caratterizzate da tonalità più vivaci e da una finitura in pelle vegana.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Motorola Edge 40 Neo mette a disposizione uno schermo pOLED da 6,55 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, bordi curvi e colori a 10 bit e DCI-P3, capace di offrire più di un miliardo di colori e una luminosità di picco di 1300 nit per contenuti chiari e nitidi anche all’aperto. Il cuore è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 7030 con connettività 5G, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Lo smartphone è dotato di una fotocamera principale Ultra Pixel da 50 MP con tecnologia di messa a fuoco istantanea all-pixel, per prestazioni di livello anche nelle condizioni di luce difficili. La Visione Notturna Automatica ottimizzata migliora le prestazioni fotografiche nelle ore serali e in notturna, ed è in grado di catturare scatti più nitidi e vividi dopo il tramonto, con una velocità fino a 16 volte superiore. I pixel sono del 40% più grandi rispetto al predecessore, e la maggiore quantità di luce consente di migliorare la qualità generale dell’immagine. C’è anche la stabilizzazione ottica (OIS), che permette di ottenere immagini stabili e nitide. Oltre al sensore principale trovano spazio a bordo la fotocamera ultra-grandangolare da 13 MP con Macro Vision e la fotocamera anteriore da 32 MP con tecnologia quad pixel.

Lato autonomia, Motorola ha pensato di integrare una batteria da 5000 mAh con ricarica TurboPower da 68 W, capace di far passare da 0 al 50% in 15 minuti.

Questo il riepilogo della scheda tecnica di Motorola Edge 40 Neo (qui per quella dettagliata):

schermo curvo pOLED 20:9 da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz e lettore d’impronte integrato

SoC MediaTek Dimensity 7030 con CPU octa-core

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8, OIS, PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2)

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Galileo, NFC, porta USB Type-C

speaker stereo

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 68 W (cablata)

sistema operativo: Android 13 con My UX

Motorola Edge 40 Neo viene commercializzato con Android 13 e la leggera personalizzazione della My UX. Il sistema offre un’ampia gamma di funzioni di sicurezza, tra le quali i nuovi miglioramenti Moto Secure come la Scansione di sicurezza e il Rilevamento del phishing: la prima permette di scansionare le possibili minacce e avvisa gli utenti sull’integrità del firmware del dispositivo, la seconda è integrata nell’app Moto Secure e va a identificare le potenziali minacce associate a link o siti sospetti, avvertendo gli utenti prima ancora che questi aprano le pagine.

La potenza dello smartphone può essere sfruttata ampliando l’esperienza mobile a una TV o a un monitor, per un intrattenimento più coinvolgente o una maggiore produttività. Collegandosi a un PC, è possibile accedere alle app del telefono e ai file del PC sullo stesso schermo, ma anche condividere file e immagini tra i due, utilizzare la fotocamera dello smartphone come webcam e rispondere a chiamate e messaggi dal PC.

Prezzi e uscita di Motorola Edge 40 Neo in Italia

Motorola Edge 40 Neo è disponibile all’acquisto in Italia da oggi al prezzo consigliato di 399,99 euro nelle colorazioni Black Beauty, Caneel Bay e Soothing Sea. Chi è interessato può partecipare al nuovo programma Trade In, pensato per chi desidera sostituire il proprio attuale smartphone: in occasione del lancio viene proposta una supervalutazione di 100 euro. Come funziona? Effettuando l’acquisto di Edge 40 Neo tra il 14 settembre e il 31 ottobre 2023, si può inviare la richiesta entro 15 giorni dalla data di acquisto (o di consegna); entro 15 giorni dalla ricezione dell’e-mail di approvazione della permuta, si può poi inviare lo smartphone usato, che sarà valutato secondo la tabella dedicata (con in più il bonus di 100 euro): il rimborso arriverà tramite accredito sul conto corrente entro 30 giorni dalla convalida. Per maggiori informazioni sul programma è disponibile l’apposita pagina.

