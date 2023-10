Torniamo a occuparci delle “esclusive” dei nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, smartphone Android tra i più chiacchierati del momento, dato che negli ultimi giorni Google si sta preparando al loro debutto ufficiale, lanciando sul Play Store le app “dedicate” ad alcune funzionalità disponibili solo sui due smartphone (come l’app dedicata agli Sfondi IA di cui vi abbiamo parlato in precedenza).

Sul proprio store ufficiale delle app, il colosso di Mountain View ha pubblicato anche l’app che serve per sfruttare una caratteristica esclusiva del modello Pro, ovvero il suo sensore di temperatura. Scopriamo meglio le potenzialità di questo sensore e diamo un’occhiata a come si presenta l’app.

Google Pixel 8 Pro: focus sull’ennesima esclusiva

Durante il keynote Made by Google 2023 della scorsa settimana, sono stati annunciati i nuovi flagship Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, smartphone che saranno ufficialmente in vendita da domani, 12 ottobre 2023, e che hanno portato tantissime novità, a partire dal supporto completo, sia software e che hardware, lungo ben 7 anni.

Dal punto di vista dell’hardware, entrambi gli smartphone possono contrare sul SoC Google Tensor G3 e su un rinnovato comparto fotografico che, soprattutto sul modello Pro, promette di fare faville grazie ad alcune esclusive, come un sensore ultra-grandangolare da 48 megapixel, la presenza di un teleobiettivo periscopico e una modalità Pro esclusiva per l’app Google Fotocamera.

Lo smartphone, può inoltre contare su un sensore di temperatura, collocato in basso a destra, sotto al flash LED, nella iconica Camera Bar (leggermente ridisegnata rispetto al modello 2022), che consente di effettuare misurazioni sulla temperatura di un soggetto/oggetto sfruttando esclusivamente lo smartphone.

Alla scoperta di Pixel Thermometer, l’app esclusiva di Google Pixel 8 Pro

Per sfruttare il sensore di temperatura del Google Pixel 8 Pro, è necessario utilizzare l’app dedicata Pixel Thermometer, applicazione che si presenta con un’interfaccia piuttosto minimale in pieno stile Material You.

L’app permette di effettuare misurazioni di temperatura su oggetti (è raccomandata una distanza di 5 cm); addirittura, è possibile selezionare il tipo di materiale/oggetto (tra Cibo e prodotti biologici, Bevande e acqua, Ghisa, Ceramica e vetro, Metallo opaco, Metallo lucido, Plastica e gomma, Tessuto, Legno e Muri e finestre) del quale si vuole misurare la temperatura, in modo da ottenere una misurazione più precisa. La temperatura verrà fornita in gradi Celsius o Fahrenheit, a discrezione dell’utente.

Di seguito, riportiamo la descrizione dell’app Pixel Thermometer fornita da Google e, subito sotto, condividiamo una galleria d’immagini con alcuni screenshot d’esempio:

Misura rapidamente la temperatura degli oggetti intorno a te usando solo il tuo telefono. Posiziona correttamente gli oggetti all’interno della cornice del sensore, seleziona la tua emissività e inizia a catturare le temperature! Nota: gli intervalli di precisione possono variare in base a temperature, distanza dall’oggetto e intervalli di emissività. La temperatura dell’oggetto non è intesa per misurare la temperatura corporea.

L’app dedicata arriva sul Google Play Store

Da un paio di giorni (più precisamente, la data di uscita viene indicata nel 9 ottobre 2023), l’applicazione Pixel Thermometer è stata pubblicata da Google sul Google Play Store (la pagina dell’app può essere raggiunta tramite il badge sottostante).

L’applicazione, per forza di cose, è compatibile esclusivamente con Google Pixel 8 Pro, unico tra gli smartphone Pixel, del presente e del passato, a potere contare sulla presenza di un sensore di temperatura.

Non sappiamo se il sensore di temperatura su un Pixel possa rappresentare un “one shot” o se si tratta di una caratteristica che verrà proposta anche con le prossime generazioni, magari arrivando anche sul modello base.

