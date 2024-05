Se siete soliti fare viaggi all’estero, soprattutto in quei Paesi in cui la copertura dati non è coperta dal roaming internazionale incluso nell’offerta telefonica, saprete sicuramente quali possono essere le difficoltà a restare connessi. I costi per il roaming nei Paesi extra-europei sono spesso esorbitanti e ci si vede costretti a sfruttare WiFi pubblici, talvolta poco sicuri, o ad acquistare schede SIM in loco per poter utilizzare la connessione a internet sul proprio smartphone.

A tal proposito sono nati negli anni diversi servizi che offrono la possibilità di acquistare, prima della partenza, delle eSIM con traffico dati incluso da utilizzare nel Paese di destinazione. Tra questi figura Saily, un nuovo servizio economico e sicuro creato da Nord Security e che potrebbe essere la soluzione ideale per il vostro prossimo viaggio all’estero.

Cosa è Saily e come funziona

Saily è un nuovo servizio eSIM internazionale rivolto ai viaggiatori e creato da Nord Security, azienda leader nel settore della cybersecurity e sviluppatore di NordVPN, il famoso servizio VPN che consente di collegarsi in quasi tutti i Paesi del mondo sfruttando una connessione sicura.

Le eSIM di Saily, disponibili sia per iPhone che per un gran numero di smartphone Android, permettono di sfruttare un pacchetto di connessione dati in più di 150 Paesi a prezzi accessibili rispetto alla concorrenza. In questo modo potrete essere connessi anche in viaggio, con la garanzia di sfruttare una connessione sicura e riducendo i costi del roaming e i rischi legati all’utilizzo di reti WiFi pubbliche.

L’obiettivo di Saily è dunque quello di offrire un modo alternativo e più immediato per restare connessi ad internet durante il viaggio, riducendo l’impatto ambientale derivante dalla produzione e smaltimento delle normali schede SIM in plastica. Il servizio, inoltre, consente anche di evitare l’acquisto di una scheda SIM una volta giunti nel Paese di destinazione, eliminando anche le lunghe attese e i pericoli derivanti da SIM false, spesso vendute come legittime.

L’attivazione della eSIM di Saily è semplicissima, effettuabile direttamente dal proprio smartphone tramite l’applicazione ufficiale per Android e iOS. Una volta connessi, un servizio di assistenza clienti è inoltre disponibile 24/7, pronto a risolvere qualunque problema potrebbe presentarsi durante il viaggio.

I vantaggi di una eSIM

La parola eSIM è l’acronimo di “embedded Subscriber Identity Model” ed è un sostituto digitale della classica scheda SIM che normalmente inseriamo all’interno dello smartphone per accedere alla rete dell’operatore.

La stragrande maggioranza degli smartphone moderni è dotata infatti di un chip al suo interno, simile a quello presente sulle schede SIM fisiche ma di dimensioni ridotte, che può essere riprogrammato a piacimento per impostare la rete di un operatore senza doverlo sostituire manualmente.

I vantaggi che ne derivano sono molteplici: una eSIM, essendo per sua natura digitale, non può essere perduta o deteriorata e consente anche di utilizzare più numeri di telefono contemporaneamente. Non sono pochi al giorno d’oggi gli smartphone Dual SIM (SIM + eSIM) che consentono di installare una eSIM in accoppiata al proprio numero di telefono principale.

Questo si rivela particolarmente utile nella vita quotidiana ma soprattutto durante i viaggi, poiché possiamo continuare a mantenere il numero personale all’interno dello smartphone e aggiungere una eSIM con un pacchetto dati incluso per evitare di incappare in costi di roaming eccessivi.

Il roaming internazionale di una eSIM funziona allo stesso modo di una SIM fisica, dunque una volta arrivati nel Paese di destinazione è necessario attivare un piano dati locale tramite un operatore telefonico operante su quel territorio. Una volta connessi potremo effettuare chiamate e navigare su internet in totale autonomia, ovviamente nei limiti del pacchetto che abbiamo scelto in fase di acquisto.

Dove è disponibile Saily

Saily è disponibile in 150 Paesi nel mondo e offre pacchetti dati che si appoggiano ai migliori operatori locali. Con un numero così elevato di Paesi a disposizione avrete la certezza di poter trovare un pacchetto di vostro interesse durante il prossimo viaggio.

Tra i Paesi extraeuropei troviamo Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, India, Brasile, Canada, Australia, Argentina, Honduras, Peru, Ghana. A questi si aggiungono ovviamente numerosi altri Paesi, visualizzabili e consultabili sull’app o sul sito di Saily anche tramite un comodo strumento di ricerca.

Come scaricare Saily e impostare l’eSIM

Saily è un servizio semplice da utilizzare e che richiede pochi passaggi per essere completamente operativo. La prima cosa da fare è scaricare l’applicazione dall’App Store se possedete un iPhone, o dal Google Play Store se possedete uno smartphone Android, ed effettuare l’accesso con il vostro account Google o Apple.

Una volta all’interno dell’applicazione, vi basterà cercare e selezionare il Paese di vostro interesse e scegliere uno dei piani disponibili per l’acquisto. Una volta selezionato il piano più adatto alle vostre esigenze, occorrerà effettuare il pagamento tramite carta di credito, Google Pay o Apple Pay per scaricare l’eSIM sul proprio smartphone.

L’installazione dell’eSIM è possibile sia in maniera automatica che manuale. Nel primo caso, una volta acquistato il piano desiderato, basterà cliccare su “Install eSIM” e dare conferma sul popup che apparirà sul vostro iPhone o smartphone Android. Nel giro di pochi minuti l’eSIM sarà installata sullo smartphone e pronta per l’uso.

Previous Next Fullscreen

L’installazione manuale è invece necessaria in caso di messaggio di errore sugli smartphone Android o se possedete un iPhone con sistema operativo iOS inferiore alla versione 17.4.1. Niente panico, però, poiché l’applicazione di Saily vi guiderà passo passo. Per dovere di completezza, riportiamo però i passaggi anche qui.

Nel caso possediate uno smartphone Android:

andate su su “Impostazioni”;

selezionate “Rete e Internet” o “Connessioni” a seconda del vostro smartphone;

toccate “SIM”;

cliccate su “Aggiungi SIM” e successivamente su “Scarica una nuova eSIM” o “Configura una eSIM”;

una volta all’interno della schermata per la scansione del codice QR, cliccate su “Hai bisogno di aiuto?” o “Inserisci codice di attivazione” a seconda dello smartphone in vostro possesso;

inserite il codice della eSIM presente nelle istruzioni fornite dall’app di Saily ;

; una volta scaricata e installata l’eSIM, selezionatela dall’interno delle impostazioni nella sezione “Reti mobili”.

Nel caso possediate invece uno smartphone iPhone con sistema operativo iOS inferiore alla versione 17.4.1:

dirigetevi nelle impostazioni e cliccate su “Cellulare”;

cliccate su “Usa codice QR”;

selezionate “Inserisci dettagli manualmente”;

copiate e incollate i dettagli dall’app di Saily , poi cliccate su “Avanti” e attendete qualche minuto per l’attivazione;

, poi cliccate su “Avanti” e attendete qualche minuto per l’attivazione; seguite le istruzioni presenti sul display e procedete a selezionare la scheda SIM principale come linea predefinita e l’eSIM per i dati mobili.

Una volta installata l’eSIM sul vostro smartphone, ricordatevi di attivarla all’interno dell’app di Saily. L’attivazione richiede una connessione ad internet attiva, dunque sarebbe consigliabile procedere poco prima della partenza o appena giunti nel Paese di destinazione, per poter poi iniziare a navigare senza costi aggiuntivi di roaming.

Gli smartphone compatibili con Saily

Saily è compatibile con la stragrande maggioranza degli smartphone moderni rilasciati negli ultimi anni. Nel caso di iPhone, la compatibilità è garantita con tutti i dispositivi della mela a partire da iPhone XR fino ai più recenti iPhone 15. Nel caso di Android, invece, la lista diventa più lunga e abbraccia tutti i principali produttori di smartphone del robottino verde e anche alcuni meno diffusi.

Per quanto riguarda Samsung, troviamo tutti i dispositivi top di gamma rilasciati a partire da Samsung Galaxy Note 20, compresi dunque anche tutti i dispositivi della famiglia Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy S23, Galaxy S24, i vari dispositivi pieghevoli ZFlip e ZFold (tutte le generazioni) e Galaxy A54.

Tra gli smartphone di Google, invece, sono considerati compatibili tutti gli smartphone da Google Pixel 2 fino agli ultimi arrivati Google Pixel 8 e Pixel Fold, sebbene la compatibilità con le eSIM potrebbe non essere garantita con alcune varianti dei modelli più vecchi.

Troviamo infine tanti altri smartphone di OPPO, Motorola, Huawei, Honor, Xiaomi e altri produttori minori. Per la lista completa dei dispositivi compatibili vi rimandiamo al sito ufficiale.

Quanto costa una eSIM di Saily

Dopo tutto questo enorme preambolo tecnico, arriviamo al nodo della questione: quanto costa Saily? I pacchetti dati offerti dal servizio di Nord Security sono studiati per un utilizzo limitato nel tempo, che va solitamente dai 7 ai 30 giorni.

Ciascun pacchetto possiede una quantità di dati utilizzabile in quell’arco di tempo: anche se si tratta di quantità di dati che possono sembrare irrisorie rispetto alle classiche promozioni che utilizziamo sul suolo nazionale, le eSIM di questo tipo sono studiate per un utilizzo blando durante il viaggio ed esclusivamente per lo stretto necessario, per esempio per utilizzare le mappe, sfruttare le app di trasporto pubblico locale o per effettuare una ricerca al volo.

I prezzi variano a seconda del pacchetto scelto e del Paese selezionato, e generalmente partono da un minimo di 3-5 dollari per 1 GB di traffico per 7 giorni. Si passa poi a pacchetti più completi con 3, 5, 10 o 20 GB da utilizzare nell’arco di 30 giorni. Il pacchetto più costoso ha cifre che possono variare dai 30 ai 45 dollari, ma a meno di viaggi molto lunghi la soluzione più ideale sarebbe quella di optare per 3 o 5 GB di traffico dati.

Se si esaurisce il traffico dati prima della fine del viaggio, è possibile procedere con l’acquisto di un’ulteriore eSIM direttamente dall’applicazione per continuare a navigare senza costi aggiuntivi.

Come contattare il servizio clienti di Saily

Come già detto in apertura, Saily offre un servizio clienti attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. All’interno dell’applicazione è presente una sezione di live chat, dove è possibile chattare in tempo reale con un operatore per qualunque problematica possa insorgere durante il viaggio e nell’utilizzo dell’eSIM.

In alternativa, per qualunque tipo di domanda o richiesta da effettuare anche prima dell’acquisto di un pacchetto dati, è sempre attiva la casella email di supporto, raggiungibile all’indirizzo support@saily.com.

Perché scegliere Saily e quali sono le alternative?

Chiudiamo infine con un parere riassuntivo su Saily e i suoi servizi. Si tratta sicuramente, a nostro avviso, di un servizio comodo ed efficiente per chiunque viaggi all’estero in un Paese extraeuropeo e voglia evitare di incappare in costi aggiuntivi di roaming internazionale o di andare alla ricerca spasmodica di reti WiFi pubbliche a cui connettersi.

Sebbene le soglie di traffico possano sembrare basse, seppur in linea con quelle della concorrenza, sono ottime per un utilizzo idoneo della connessione dati durante un viaggio all’estero. Le eSIM internazionali non sono studiate per guardare film in streaming, ascoltare musica o utilizzare i social network (potrete sempre farlo la sera in albergo, collegati alla rete WiFi!), ma offrono una quantità di dati necessaria a svolgere lo scopo per cui sono nate.

Le alternative a Saily ci sono e sono molteplici e offrono tutte servizi simili. Le più conosciute per chi viaggia all’estero sono Holafly e Airalo, ma basta effettuare un giro sui rispettivi siti ufficiali per rendersi conto di come Saily sia effettivamente più competitivo.

Per un pacchetto dati di 1 GB per 7 giorni negli Stati Uniti, Saily parte da un prezzo di 3,99 dollari, mentre Airalo per lo stesso pacchetto parte da un prezzo di 4,50 dollari. Il caso di Holafly è diverso, poiché il servizio consente di ottenere dati mobili illimitati pagando i giorni singolarmente o in blocco.

Ricordiamo infine che dietro la creazione di Saily c’è il team di Nord Security, dunque possiamo stare certi che la nostra connessione sarà completamente sicura e priva di rischi.

Scegli l’eSIM per il tuo prossimo viaggio con Saily