Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro hanno fatto il loro debutto ufficiale una settimana fa, protagonisti assoluti del keynote Made by Google 2023 a fianco del Google Pixel Watch 2 e delle rinnovate Google Pixel Buds Pro. Tra le tante esclusive dei due smartphone (almeno in questa prima fase iniziale), rientrano gli Sfondi IA, una delle novità che Google aveva mostrato di sfuggita già nel corso del Google I/O 2023 dello scorso maggio.

L’app dedicata a questa nuova funzionalità di personalizzazione è stata recentemente aggiunta al Google Play Store ma, per il momento, viene indicata come compatibile esclusivamente coi flagship 2023 del colosso di Mountain View.

Cosa sono gli Sfondi IA

La scorsa settimana vi avevamo parlato degli Sfondi IA, una sorta di applicazione all’interno di Sfondo e stile che propone sfondi generati dall’intelligenza artificiale a partire dalla scelta di un tema e dalla modifica di alcune parti di prompt predefiniti (non vi è totale liberta, ad esempio, di digitare una frase personalizzata per guidare la creazione dello sfondo).

Sebbene la funzionalità sia attualmente “esclusiva” dei Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro (il virgolettato è d’obbligo perché, per vie traverse, l’abbiamo già provato su un Pixel 7 Pro), dovrebbe presto sbarcare anche sui “vecchi” Google Pixel 6 e Google Pixel 7 con l’ultimo Pixel Feature Drop dell’anno, nonché il primo basato su Android 14, che arriverà nel mese di dicembre.

L’app dedicata arriva sul Google Play Store

È notizia di poche ore fa che l’applicazione dedicata agli Sfondi IA è stata pubblicata da Google sul Google Play Store (la pagina dell’app può essere raggiunta tramite il badge sottostante). Questa nuova categoria di sfondi, dunque, viene gestita allo stesso modo degli sfondi emoji.

Al momento, l’app non può essere trovata (tranne dai possessori di uno dei Pixel 8); raggiungendo la pagina dell’app dal vostro smartphone, vi verrà segnalato che “Il tuo dispositivo non è compatibile con questa versione” o, come nel caso del Pixel 7 Pro sul quale abbiamo installato il pacchetto APK (qua vi avevamo spiegato come fare ma serve un Pixel con la beta di Android 14 QPR1), “Questa app non è più compatibile con il tuo dispositivo. Per ulteriori informazioni, contatta gli sviluppatori.”

