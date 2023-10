Google Pixel 8 Pro ha dato prova della sua robustezza in un video dove è stato lasciato cadere più volte sul suolo in cemento.

Nel video di PBKReviews il nuovo smartphone di punta di Google è stato lasciato cadere quattro volte: da altezza vita e da altezza testa, con il display rivolto verso il basso, verso l’alto e di profilo. Ecco com’è andata.

Da altezza vita con il display rivolto verso il basso Google Pixel 8 Pro ha subito qualche danno al telaio in alluminio in corrispondenza dell’angolo che ha colpito per primo il pavimento. Lo schermo presentava anche qualche piccolo graffio nello stesso angolo, ma continuava a funzionare bene, senza problemi di tocco o di visualizzazione, mentre il retro dello smartphone era illeso.

Lasciato cadere nella stessa posizione dall’altezza della testa lo schermo non presentava ancora crepe o graffi importanti. Si potevano vedere alcune piccole ammaccature lungo i bordi, ma il telaio ancora una volta ha assorbito la maggior parte del colpo.

Lo youtuber fa notare che Samsung Galaxy S23 Ultra ha subito crepe più evidenti attorno ai bordi nello stesso test, probabilmente per via dei bordi curvi.

Lasciato cadere dall’altezza della vita con la parte posteriore rivolta verso il basso il danno era limitato a un angolo e al ponte della fotocamera, con il vetro intatto e tutto d’un pezzo.

Infine il dispositivo viene fatto cadere lateralmente. Uno degli angoli che ha toccato per primo il suolo e ha subito un’ammaccatura che si è estesa anche allo schermo, tuttavia il dispositivo era ancora funzionante.

Google Pixel 8 Pro è più robusto di Samsung Galaxy S23 Ultra e iPhone 15 Pro Max

Lo youtuber è poi passato al test per la resistenza ai graffi mettendo Google Pixel 8 Pro in un sacchetto di sabbia e ghiaia e strofinandolo manualmente per un po’. Anche in questo caso il danno è stato minimo, con alcuni graffi sullo schermo e sul ponte della fotocamera posteriore.

Nel complesso lo YouTuber conclude affermando che Google Pixel 8 Pro si è dimostrato più robusto di due dei suoi principali concorrenti, ovvero Samsung Galaxy S23 Ultra e l’iPhone 15 Pro Max. Qui sotto potete vedere il video completo dei test effettuati.

