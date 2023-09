OnePlus è in procinto di rilasciare la prossima versione del suo sistema operativo basato su Android 14, la OxygenOS 14, che introdurrà una moltitudine di novità sugli smartphone del produttore. Tra queste vi sono alcuni rimandi alla Dynamic Island di Apple, seppur in maniera molto ridotta e non a livello di sistema come succede già su iPhone.

La OxygenOS 14 è stata già presentata in pompa magna da OnePlus nelle scorse ore, e promette di rivoluzionare l’esperienza grazie ad una serie di accortezze a livello software, come Trinity Engine e CPU Vitalization che renderanno il sistema più fluido, veloce e sicuro.

Tra le novità presentate dal produttore fanno capolino alcuni elementi che rimandano alla Dynamic Island di Apple, che ha fatto la fortuna degli ultimi iPhone e che in molti hanno provato ad emulare. Seppur al momento sembra essere stata introdotta solo per una determinata applicazione, la somiglianza è evidente.

OnePlus introduce la Dynamic Island nel registratore schermo

Come è possibile visualizzare nel video in basso, avviando la registrazione dello schermo sul nuovo OxygenOS 14, una piccola icona dinamica a forma di pillola apparirà nello schermo in alto a sinistra e, similmente a come succede con la Dynamic Island di Apple, ci si potrà interagire.

Nella pillola è possibile visualizzare il contatore dei secondi della registrazione, mentre cliccandoci sopra apparirà una scheda che occupa tutta la porzione superiore dello schermo mostrando alcuni comandi rapidi, come il tasto di pausa o quello dell’audio. Terminando la registrazione, la scheda ci informerà che la registrazione è stata salvata in galleria e mostrerà il tasto per condividere il video.

Sebbene l’animazione non sia fluida come ci ha abituati iPhone, è chiara l’ispirazione che ha spinto OnePlus ad introdurre qualcosa del genere. Al momento l’app per registrare lo schermo è l’unica a supportare questa funzione e non sorprenderebbe vedere l’aggiunta di queste schede dinamiche anche su altre app di sistema.

OnePlus non ha ancora confermato quando OxygenOS 14 arriverà sugli smartphone compatibili. Verosimilmente verrà rilasciato poco dopo l’arrivo di Android 14, che sembra sempre più sicuro arriverà assieme ai Google Pixel 8 il prossimo 4 ottobre.

