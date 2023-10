Le Google Pixel Buds Pro, cuffie true wireless di fascia alta Made by Google, stanno ricevendo un corposo aggiornamento software che include tantissime nuove funzionalità con cui Big G alza ulteriormente l’asticella, dimostrando che non sempre è necessario migliorare l’hardware per apportare miglioramenti.

L’aggiornamento è stato prima avvistato nel codice sorgente dell’ultima versione dell’app companion Pixel Buds e ha poi iniziato a raggiungere i primi utenti in possesso di queste cuffie. Scopriamo tutti i dettagli e le nuove funzionalità.

Google Pixel Buds Pro: quante novità col nuovo aggiornamento

Come anticipato in apertura, Google sta avviando il rilascio di un importante aggiornamento software per le proprie cuffie di punta, vale a dire le Google Pixel Buds Pro, che guadagnano così tante nuove funzionalità.

Possiamo mostrarvele tutte grazie alla solita Kamila Wojciechowska che ha condiviso su X tutte le informazioni del caso, fornendo anche un primo feedback sulle novità. Qui sotto potete vedere il riepilogo delle novità (via Google News | En su Telegram) e i dettagli sul firmware che giunge alla versione 5.9.

Rilevamento delle conversazioni (Conversation Detection)

La prima novità della versione 5.9 del firmware delle Pixel Buds Pro è rappresentata dalla funzionalità Conversation Detection, una funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale per rilevare le conversazioni e switchare temporaneamente dalla modalità ANC (cancellazione attiva del rumore) alla modalità trasparenza, mettendo in pausa gli eventuali file multimediali in riproduzione.

Come possiamo apprezzare dalle immagini sottostanti, c’è la possibilità di bloccare la funzionalità con un singolo tap, nel caso in cui essa dovesse attivarsi in maniera errata: ad esempio, potrebbe attivarsi quando l’utente canticchia la canzone che sta ascoltando.

Benessere dell’udito (Hearing Wellness)

Un’altra novità che arriva sulle Google Pixel Buds Pro è la funzionalità “Hearing wellness” (letteralmente “Benessere dell’udito): in soldoni, l’app avvisa l’utente (tramite una notifica come quella mostrata poco sotto) quando sta ascoltando musica a volume troppo alto per troppo tempo, consigliando di abbassare il volume per non intaccare il benessere del proprio udito. Questo avviso va abilitato dalle impostazioni della funzionalità.

La funzionalità è pensata per mostrare anche i livelli (in dB) del suono: dal seguente video potete vedere Hearing Wellness in funzione: nella parte alta è mostrato il livello corrente del suono in riproduzione; sotto sono mostrate le medie nelle ultime 24 ore e nell’ultima settimana.

È poi possibile effettuare un tap sull’icona delle informazioni: nel caso dei livelli correnti, oltre a spiegare cosa racconta la metrica in sé, viene mostrata una panoramica su a quanti dB corrispondono alcune tipologie di suoni (ad esempio un bisbiglio equivale a 30 dB e il traffico cittadino equivale a 80 dB); nel caso dell’esposizione, invece, viene spiegato se, nel tempo, l’utente ha ascoltato audio troppo forte (o meno) in un lasso di tempo prolungato.

Chiamate più chiare (Clearer calls)

La terza novità dell’aggiornamento firmware per le Google Buds Pro è rappresentata dalla funzionalità “Clearer calls”, costruita attorno a un nuovo standard supportato dalle cuffie: parliamo del Super Wideband (SWB) Speech.

Previsto dal Bluetooth Hand Free Profile 1.9, questa soluzione amplia la gamma di frequenze riprodotte sfruttando il codec LC3 (dal range 50 Hz – 7 kHz si passa al range 50 Hz – 14 kHz).

Grazie al raddoppio della banda disponibile per le voci, il risultato sarà un suono più pieno e chiaro. Le cuffie supportano inoltre la funzionalità “Clear Calling” sui Pixel, pensata per ridurre il rumore “intorno” all’interlocutore, migliorando la sua voce in modo da poterla sentire ancora più chiaramente.

Altre novità dell’aggiornamento

Oltre a queste tre che sono le novità più importanti, il nuovo aggiornamento firmware per le Google Pixel Buds Pro include altre due novità:

Low-latency gaming mode: È una funzionalità pensata per i videogiocatori che si abilita automaticamente quando l’utente avvia un gioco compatibile sul proprio smartphone Pixel. La funzionalità dimezza la latenza dell’audio per fornire un’esperienza di gioco più dinamica all’utente.

È una funzionalità pensata per i videogiocatori che si abilita automaticamente quando l’utente avvia un gioco compatibile sul proprio smartphone Pixel. La funzionalità dimezza la latenza dell’audio per fornire un’esperienza di gioco più dinamica all’utente. Nuovo meccanismo per gestire le Pixel Buds Pro da Chrome OS: l’app companion delle cuffie Made by Google è ora disponibile per i Chromebook tramite interfaccia Web; da essa è possibile modificare facilmente le impostazioni delle cuffie, cambiare la modalità di utilizzo (ad esempio tra ANC e trasparenza) e installare aggiornamenti del firmware anche su Chrome OS.

Come aggiornare le Google Pixel Buds Pro

Per aggiornare il firmware delle Google Pixel Buds Pro è innanzitutto necessario verificare di avere installato sul vostro smartphone la versione 1.0.568388397 (o una versione successiva) dell’app companion “Google Pixel Buds”, scaricabile attraverso il Google Play Store (la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante).

Soddisfatto questo requisito, è poi importante tenere a mente alcune cose:

L’aggiornamento firmware viene installato la prima volta che le cuffie vengono riposte nella custodia

L’operazione di aggiornamento richiede circa 10 minuti

La custodia e le cuffie devono avere una carica residua sufficiente per il completamento dell’aggiornamento, altrimenti vanno collegate al caricabatterie

Se le cuffie vengono rimosse dalla custodia durante la procedura di aggiornamento, questo verrà interrotto, salvo poi riprendere in automatico quando gli auricolari verranno nuovamente riposti.

Nel caso in cui abbiate soddisfatto anche questi passaggi, per essere certi che l’installazione del nuovo aggiornamento sia stata portata a termine correttamente, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Altre impostazioni > Aggiornamento firmware” dall’app companion: se non viene visualizzato alcun aggiornamento disponibile, e la versione del firmware indicata è la 5.9 (release_5.9_signed), vuol dire che tutto è andato a buon fine.

In utlimo è bene sottolineare che al momento l’aggiornamento è in fase di rilascio graduale: potrebbe essere necessario attendere anche diversi giorni (o settimane) prima che venga effettivamente messo a disposizione di tutti gli utenti a livello globale.

