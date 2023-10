Il weekend non sembra avere fermato la produttività dei leaker che stanno letteralmente anticipando Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sotto ogni aspetto, incluse le cover ufficiali da cui saranno accompagnati di cui vi abbiamo raccontato in mattinata.

Spulciando su X (l’ex Twitter) sono emersi altri tre post con protagonisti gli attesi flagship 2023 Made by Google: nello specifico, l’utente Arsène Lupin ha spoilerato i due spot pubblicitari che Google dedicherà ai due smartphone, dove vengono evidenziate tutte le funzionalità rese possibili dall’intelligenza artificiale, e quello che verrà utilizzato per convincere gli indecisi a passare “con facilità” all’ecosistema Pixel.

Google Pixel 8: trapelano gli spot pubblicitari

Come anticipato in apertura, sono trapelati in rete tre spot pubblicitari che Google pubblicherà solo dopo aver annunciato i Google Pixel 8 (trovate qua la presunta scheda tecnica) e Pixel 8 Pro (trovate qua la presunta scheda tecnica), smartphone che, tra le altre cose, dovrebbero portare al debutto Android 14.

I primi due spot sono quelli dedicati singolarmente ai due smartphone: quello di Pixel 8 Pro insiste maggiormente sulle potenzialità del comparto fotografico e non; quello del Pixel 8, invece, fa una panoramica più ampia, mostrando anche il “Controllo sicurezza” dell’app Emergenze.

Il terzo spot, invece, è il classico “Passa a Pixel” e si pone l’obiettivo di convincere gli utenti di qualsiasi altro bran a passare a uno dei nuovi flagship Made by Google, evidenziando la facilità con cui può essere effettuata la configurazione con passaggio di tutti i dati e, successivamente, enfatizzando tutte le funzionalità esclusive dei Pixel.

Di seguito potete guardare i video condivisi da Arsène Lupin su X, condivisi nel caso in cui venissero rimossi. Poco più avanti, invece, analizzeremo un po’ più nel dettaglio il contenuto del terzo spot.

Lo spot per Google Pixel 8 Pro

Lo spot per Google Pixel 8

Lo spot “Passa a Pixel”

Google esalta le funzionalità basate sull’IA

Il terzo spot è il più interessante (nonché il più lungo) dei tre: “Switch over (don’t start over) to Pixel”, questo il titolo, mette in risalto i motivi per cui un utente dovrebbe passare a un Pixel 8 o Pixel 8 Pro.

L’annuncio si apre mostrando la facilità nel “passaggio” da un qualsiasi smartphone a uno dei Pixel 8, sottolineando inoltre che è possibile trasferire su un Pixel app, contatti, musica, foto video e qualunque tipologia di messaggi, tra SMS, messaggi di iMessagge e la cronologia delle chat di WhatsApp.

Terminata questa spiegazione, si passa all’enfatizzazione delle funzionalità legate all’intelligenza artificiale, aspetto su cui Google sembra continuare a spingere parecchio (è così già dal lancio dei Pixel 6).

In primo luogo c’è un trailer della nuova funzionalità “Best Take” che sfrutta l’intelligenza artificiale per cambiare i volti delle persone nelle foto in modo che il risultato finale sia sempre uno scatto perfetto.

Poi si parla di altre funzionalità già esistenti, come Magic Eraser (enfatizzando il fatto che la gomma magica può essere utilizzata anche sulle foto scattate col vecchio smartphone), Real Tone (la funzionalità che rende giustizia alle varie tonalità della pelle negli scatti), Call Screen (la funzionalità che risponde al posto dell’utente per evitargli le chiamate spam).

Vengono anche menzionati i Feature Drops “automatici”, tutte le funzionalità che i Pixel guadagnano trimestralmente (il prossimo è previsto nel mese di dicembre), dettaglio da non sottovalutare considerando che Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro dovrebbero potere contare su 7 anni di aggiornamenti software.

Il video si conclude con una panoramica su altre app di Google e sugli altri prodotti dell’ecosistema Pixel, come i Pixel Watch e le Pixel Buds: a tal proposito, all’evento del 4 ottobre, oltre ai due smartphone, conosceremo anche il nuovo Google Pixel Watch 2 e due nuove colorazioni per le Pixel Buds Pro.

