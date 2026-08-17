Chi acquista un dispositivo targato Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con costanza e per un lungo periodo di tempo.

Ciò ovviamente vale anche per gli smartwatch dell’azienda coreana e nelle scorse ore l’ennesimo esempio in tal senso è arrivato da Samsung Galaxy Watch5 Pro, per il quale il produttore ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento di sicurezza di agosto 2026.

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Samsung Galaxy Watch5 Pro si aggiorna

Questo è il primo smartwatch di Samsung a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di agosto 2026 e ciò è piuttosto strano, in quanto stiamo pur sempre parlando di un modello che ha già 4 anni di vita sulle spalle (i nuovissimi Samsung Galaxy Watch Ultra 2 e Galaxy Watch9 e anche il recente Samsung Galaxy Watch8 stanno ancora attendendo tale update).

Stando a quanto viene riportato dal leaker Alfatürk su X, l’aggiornamento è al momento disponibile soltanto per i modelli commercializzati in Corea del Sud (ha un peso di 147 MB) e il nuovo firmware è la versione R920XXS2DZG3/R920K012DZG3.

Probabilmente nel corso dei prossimi giorni l’update verrà rilasciato dal popolare produttore anche per i Samsung Galaxy Watch5 Pro commercializzati negli altri Paesi.

Nel momento in cui l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare gli utenti attraverso un’apposita notifica. I più impazienti possono procedere ad un tentativo manuale, aprendo l’app Galaxy Wearable sullo smartphone associato e quindi entrando nella sezione dedicata agli update.