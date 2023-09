Continuano a emergere nuovi dettagli (o, meglio, nuove conferme) sull’evento di lancio dei Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro (al punto che ieri ci domandavamo se servisse effettivamente fare l’evento): protagoniste di oggi sono le Google Pixel Buds Pro.

Google non sembra avere necessità di aggiornare l’hardware delle proprie cuffie true wireless di punta ma, come già fatto in passato per le Pixel Buds-A Series con l’aggiunta di una nuova colorazione, andrà ad aggiungere due nuove colorazioni per matchare quelle dello smartphone di punta: un nuovo leak, infatti, conferma le indiscrezioni già trapelate all’inizio del mese.

Google Pixel Buds Pro: due nuove colorazioni in arrivo

Le Google Pixel Buds Pro sono le cuffie true wireless di punta del colosso di Mountain View: dotate di funzionalità di alto livello come la cancellazione attiva del rumore, un suono avvolgente e, da qualche mese, l’audio spaziale, a distanza di un anno e mezzo dal lancio continuano a risultare attualissime, al punto che Big G non sente il bisogno di aggiornarle dal punto di vista hardware.

A ogni modo, Google non resta comunque con le mani in mano e il prossimo 4 ottobre, assieme agli smartphone Google Pixel 8 (trovate qua la presunta scheda tecnica) e Pixel 8 Pro (trovate qua la presunta scheda tecnica), e allo smartwatch Google Pixel Watch 2, andrà ad annunciare due nuove colorazioni per le Pixel Buds Pro.

Dalla collaborazione tra l’instancabile leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) e il portale The Tech Outlook, arrivano nuove evidenze in tal senso: sono infatti stati diffusi i render “ufficiali” delle nuove colorazioni in cui verranno proposte le cuffie premium Made by Google (il colore, al solito, andrà a caratterizzare esclusivamente la “cover esterna” delle singole cuffie).

Le colorazioni, che andranno ad affiancare le già esistenti Grigio antracite, Grigio fumo, Corallo e Verde cedro, sono chiamate Porcelain e Bay e corrispondono a due delle tre colorazioni in cui dovrebbe essere commercializzato il Google Pixel 8 Pro (la terza colorazione, Obsidian, ha già una corrispondenza con la colorazione Grigio antracite).

Google Pixel Buds Pro in colorazione “Porcelain”

Google Pixel Buds Pro in colorazion “Bay”

Non dovrebbero esserci sorprese sul prezzo

Negli ultimi giorni, oltre al marasma di materiale pubblicitario, render e specifiche, abbiamo scoperto anche i probabili prezzi in euro dei dispositivi che Big G andrà a presentare mercoledì 4 ottobre (quando qua in Italia saranno le 16:00) nell’evento di New York.

Si dice che Google Pixel 8 dovrebbe partire da 799 euro (150 euro in più rispetto a Pixel 7) e Google Pixel 8 Pro dovrebbe partire da 1099 euro (200 euro in più rispetto a Pixel 7 Pro); al netto dei potenziali bundle, in entrambi i casi, si parla del taglio da 128 GB.

Passando ai wearable, Google Pixel Watch 2 dovrebbe partire da 399 euro (prezzo indicato per il mercato francese), mentre le Google Pixel Buds Pro dovrebbero mantenere l’attuale prezzo di listino, pari a 229 euro.

