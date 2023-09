I granelli di sabbia scorrono inesorabili nella clessidra e i giorni che ci separano dalla presentazione ufficiale di Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro sono sempre meno; in queste ore, i due nuovi smartphone di punta di Google sono apparsi in una nuova serie di immagini che ne mostrano le fattezze estetiche e le colorazioni.

Le eleganti colorazioni di Google Pixel 8 e 8 Pro

Se giusto ieri erano trapelate le prime foto dal vivo del prossimo medio di gamma Google Pixel 8a — al cui lancio ufficiale dovrebbero mancare ancora diversi mesi —, quest’oggi torniamo a guardare ad un futuro decisamente più prossimo: Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro debutteranno ufficialmente tra meno di due settimane e sono al centro dei rumor da un bel pezzo.

Il design dei due smartphone non è esattamente un mistero, visto che lo stesso colosso di Mountain View lo ha praticamente ufficializzato in anteprima ad inizio mese. Pochi giorni fa, inoltre, vi avevamo riportato una ricca galleria di render comprensiva di tutte le presunte colorazioni dei Google Pixel 8 e quest’oggi rincariamo la dose con ulteriori informazioni e, soprattutto, con immagini di elevata qualità.

Stando a quanto riportato dalla fonte, entrambi gli smartphone saranno disponibili all’acquisto in tre colorazioni e dovrebbero avere in comune solo quella Obsidian Black; al netto di ciò, infatti, Google Pixel 8 dovrebbe arrivare in Peony Rose e Grey, laddove Google Pixel 8 Pro dovrebbe essere acquistabile in Sky Blue e Porcelain.

Date un’occhiata ai render di Google Pixel 8.

Ecco, invece, le immagini di Google Pixel 8 Pro.

Come si può notare, Big G ha confermato il tratto distintivo delle ultime due generazioni della serie Pixel, vale a dire la camera bar, e a distinguere posteriormente i due smartphone è anche il numero dei sensori fotografici: due su Pixel 8, tre su Pixel 8 Pro. Osservando meglio le immagini, inoltre, saltano subito all’occhio le scelte di Google in merito alle finiture, che — analogamente a quanto fatto da Apple con gli iPhone da qualche anno a questa parte — differenziano il modello standard da quello Pro: mentre Google Pixel 8 presenta la back cover lucida e i bordi opachi, nel caso di Google Pixel 8 Pro i bordi sono lucidi ed è la cover posteriore ad essere opaca.

Che cosa sappiamo dei Google Pixel 8 prima del lancio

Nelle settimane addietro, il colosso di Mountain View ha confermato in via ufficiale che la nuova serie Google Pixel 8 verrà annunciata il prossimo 4 ottobre, con l’altrettanto atteso Google Pixel Watch 2 co-protagonista dell’evento. I nuovi smartphone di Big G sono al centro di numerosi rumor ormai da diversi mesi: solo ultimamente vi abbiamo segnalato le probabili scelte sulla gestione termica, i (salati) prezzi europei, alcuni particolari di natura tecnica e il probabile passo in avanti sul supporto software.

Per quanto concerne la dotazione tecnica, sappiamo già che a muovere i due smartphone sarà il nuovo chipset proprietario Google Tensor G3, da cui si attendono miglioramenti ma non miracoli. Al netto dei miglioramenti figli dell’aggiornamento ad Android 14, i due smartphone dovrebbero puntare come sempre sull’esperienza software Made by Google, fatta di chicche varie in cui non mancherà di entrare in gioco l’intelligenza artificiale, un’interfaccia fotografica migliorata e qualche altro trucco di “magia”. Del resto, dai due smartphone sono attesi ulteriori miglioramenti per il comparto fotografico, da sempre una delle carte vincenti dei Pixel.

Nei mesi precedenti sono trapelate altresì indiscrezioni che parlano di batterie maggiorate e di una tecnologia di ricarica migliorata per entrambi i modelli, inoltre abbiamo appreso le probabili specifiche tecniche di Pixel 8 Pro. Insomma, il quadro dei due smartphone è già piuttosto dettagliato, mancano soltanto gli ultimi particolari.

