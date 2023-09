Manca poco al tanto atteso evento di presentazione di dispositivi hardware di Google previsto per il 4 ottobre. Come di consueto, l’azienda statunitense sta rilasciando progressivamente alcuni teaser per stuzzicare la curiosità degli appassionati e offrire un’anteprima di ciò che si può aspettare dai nuovi dispositivi in arrivo.

Il conto alla rovescia per la serie Google Pixel 8 è iniziato

Con il teaser dal titolo “The W8 is Almost Over”, Google ha presentato un assaggio dei dispositivi che verranno presentati durante l’veneto, ossia Pixel 8 Pro e il nuovo smartwatch Pixel Watch 2. Il video ritrae il classico logo di Google in rotazione fino a quando le due “oo” che fanno parte del nome dell’azienda si fondono a formare l’8. Questo numero lascia poco spazio a interpretazioni alternative e indica inequivocabilmente la nuova serie di smartphone Pixel che, con la presentazione di inizio ottobre, raggiungerà la sua ottava generazione.

Analizzando attentamente il video si possono rilevare vari indizi che confermano le ipotesi emerse nelle ultime settimane. Nonostante possano sembrare irrilevanti a prima vista, i colori utilizzati – una combinazione di blu, verde e viola – sono legati alla palette dell’intelligenza artificiale generativa di Google Bard e SGE. Questo suggerisce che l’evento potrebbe riservare ampio spazio alla presentazione di innovative tecnologie basate sull’IA. Tali tecnologie potrebbero essere incorporate come funzionalità esclusive nei nuovi smartphone di Google.

Il video mette in risalto il Pixel 8 Pro nella sua tonalità porcellana/bianca e pone l’accento soprattutto sulla parte posteriore dello smartphone e in particolare sull’iconico bumper in alluminio che ospita le varie fotocamere posteriori. Come ampiamente previsto, il design generale rimane sostanzialmente inalterato, con solo alcune piccole modifiche che perfezionano lo stile introdotto da Google con la serie Pixel 6. L’intento è chiaramente quello di rendere i propri smartphone immediatamente riconoscibili, mantenendo una coerenza stilistica.

Google ha rilasciato un altro video teaser della durata di ventitré secondi sui suoi canali social, svelando i dettagli estetici dell’ultimo dispositivo che verrà presentato nel corso dell’evento dei primi di ottobre; stiamo parlando ovviamente del Google Pixel 8, il modello standard della serie.

Come per il Google Pixel 8 Pro, il cui design rimane sostanzialmente invariato rispetto al modello precedente (a parte l’aggiunta del sensore di temperatura posto sotto il flash LED, confermato ufficialmente proprio da questi teaser), lo stesso vale per il Pixel 8, che ricorda molto il suo predecessore, il Pixel 7.

Il video mostra in dettaglio il design dei nuovi smartphone della serie, in particolare il Pixel 8 Pro nella colorazione già mostrata nel teaser precedente e il Pixel 8 in una tonalità rosa salmone.

Proprio come nel video precedente, compare una frase inequivocabile che indica l’inizio dei preordini dei nuovi dispositivi proprio il giorno della presentazione, il 4 ottobre.

Nel frattempo, sul negozio online ufficiale Google Store (al momento solo negli Stati Uniti), il colosso di Mountain View ha inserito un banner di presentazione che, anche in questo caso, anticipa i prodotti che verranno presentati nel corso dell’evento. In questo caso, è proprio Google stessa a confermare i prodotti che vedranno la luce a inizio ottobre. Di seguito trovate uno screenshot della pagina in questione che invita a iscriversi per ricevere in anteprima tutte le novità sull’evento e sui nuovi dispositivi.

Google ci dà un assaggio anche del nuovo Pixel Watch 2

Il teaser non si limita a dare un assaggio del Google Pixel 8 Pro; nel corso del video – che ha una durata di soli quindici secondi – Google ha rivelato anche un’anteprima di quello che sarà Pixel Watch 2.

A un primo sguardo, anche in questo caso non sembrano esserci stravolgimenti: l’orologio sembra riprendere infatti le linee del suo predecessore, mantenendo lo stesso attacco del cinturino e un design frontale bombato, che ha reso indubbiamente riconoscibile il primo modello Pixel Watch. Rimane tuttavia incerto se, osservandolo da angolazioni diverse, il dispositivo presenterà un profilo più sottile; a tal proposito ne sapremo certamente di più nel corso dell’evento.

In arrivo Pixel Buds Pro in nuove colorazioni

Il video rivela anche un breve scorcio di quelli che sembrano essere gli auricolari di punta firmati Google. È molto probabile che la nuova line-up autunnale di dispositivi hardware di Google includa le cuffie di punta, le Pixel Buds Pro, disponibili in due nuove colorazioni.

Di recente sono emersi diversi dettagli proprio sulle nuove colorazioni delle Pixel Buds Pro che affiancheranno i due nuovi smartphone, Pixel 8 e 8 Pro, e lo smartwatch Pixel Watch 2 durante l’evento Made by Google. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.

Nonostante il teaser di Google non riveli tutti i dettagli che desidereremmo, ci offre indubbiamente un’anticipazione di ciò che ci aspetta. L’attesa per il lancio dei nuovi smartphone Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, del Pixel Watch 2 e delle nuove varianti di colore delle Pixel Buds Pro, previsto per il 4 ottobre, non sarà lunga. Quindi, segnatevi la data e preparatevi ad essere sorpresi dal colosso di Mountain View.

