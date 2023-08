Con Google Pixel 6 il colosso di Mountain View ha ampliato il periodo di supporto software offerto agli utenti, garantendo 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e altri due di copertura per quanto riguarda le patch di sicurezza.

Si tratta senza dubbio di un periodo più che sufficiente per tanti utenti ma ancora lontano da quello che Apple offre a chi decide di acquistare un iPhone (un esempio è quello di iPhone XS, lanciato nel 2018 con iOS 12 e che in autunno riceverà iOS 17) e con Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro il colosso di Mountain View spera di poter compiere un ulteriore passo in avanti da questo specifico punto di vista.

Una presunta grande novità di Google Pixel 8

Per quanto riguarda il panorama Android, lo scorso anno Samsung ha promesso che a partire da Samsung Galaxy S21 gli utenti potranno contare su 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo mentre NVIDIA con NVIDIA SHIELD arriva addirittura a otto anni di update.

Ebbene, pare che Google abbia deciso di muoversi in tale direzione, ampliando il periodo di supporto software garantito dai suoi device e tale nuova politica dovrebbe essere introdotta proprio con la serie Google Pixel 8.

Stando alle indiscrezioni, nei programmi di Google vi sarebbe riuscire a superare quella che è l’attuale offerta di Samsung e ciò significa 5 anni di update dell’OS – cioè per Google Pixel 8 in teoria Android 19 – per andare così ad avvicinarsi (o, persino, ad eguagliare) al periodo di supporto software garantito da Apple agli utenti iPhone.

Resta da capire se per gli anni ulteriori rispetto a quelli già attualmente “coperti” il supporto potrà essere costante o se gli utenti dovranno accettare degli aggiornamenti con tempistiche differenti, magari un po’ più ritardate.

Al momento, inoltre, non è chiaro se anche le precedenti generazioni potranno beneficiare di questo supporto software “allungato” anche se pare più probabile che il colosso di Mountain View sia orientato a limitarlo ai futuri device. Staremo a vedere.