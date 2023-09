Alcune flebili indiscrezioni emerse nelle ultime settimane sostenevano che i Google Pixel 8 non avrebbero avuto lo slot per la SIM, però pare che non sarà così, almeno secondo i colleghi di 9to5google, che risultano sempre attendibili da questo punto di vista.

Slot per la SIM per Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Sostengono, infatti, che una loro fonte interna a Google gli abbia confermato che Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro saranno dotati di uno slot per l’inserimento della SIM e quindi supporteranno la scheda telefonica fisica, oltre a quella elettronica, proprio come i modelli precedenti.

Pare che non sia ancora giunto il momento per Google, dunque, di seguire le orme di Apple in questo senso, anche se immaginiamo che nel prossimo futuro sarà un qualche cosa che piano piano andrà sparendo fino a essere sostituito completamente dalla variante elettronica.

Night Sight per i video per Google Pixel 8 Pro

I colleghi, oltre a sostenere questa cosa, sempre basandosi sulla loro fonte interna, affermano che Google Pixel 8 Pro sarà dotato della funzionalità Night Sight anche per i video e questo con lo scopo di migliorarne la registrazione in condizioni di scarsa luminosità. Il funzionamento dovrebbe essere lo stesso che abbiamo visto per le fotografie.