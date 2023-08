Con il lancio di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, il colosso di Mountain View ha in serbo numerose novità sia hardware che software. Una fonte anonima all’interno dell’azienda ha rilasciato alcune indiscrezioni sulla Google Camera, che introdurrà un layout migliorato sui nuovi top di gamma attesi per la fine dell’anno.

A pochi mesi dal lancio ufficiale, previsto come di consuetudine per il prossimo autunno, sono tante le indiscrezioni che circolano attorno ai nuovi Google Pixel 8, dei quali cominciamo a farci un’idea ben precisa delle novità che apporteranno. Sappiamo già tutto su tagli di memoria e colorazioni, mentre il fratello maggiore Pixel 8 Pro è già apparso in alcuni scatti che ritraggono lo smartphone dal vivo.

La novità più importante dei nuovi dispositivi di punta di Google riguarda però la fotocamera, che dovrebbe ricevere un upgrade rispetto a Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Entrambi i modelli vedranno l’utilizzo di un sensore Samsung GN2 da 50 megapixel per la fotocamera principale, mentre il modello Pro guadagnerà un nuovo sensore ultragrandangolare da 64 megapixel (Sony IMX787) e un sensore ToF 8×8 che migliorerà l’autofocus.

A livello software, la Google Camera porterà con sé anche nuove funzionalità, come un nuovo HDR che renderà la procedura di scatto più veloce riducendo gli artefatti, così come una nuova funzionalità di flash adattivo che aggiusterà l’intensità del flash in maniera dinamica, in base alle condizioni dell’ambiente, per migliorare gli scatti in notturna ed evitare sovraesposizioni di sorta.

Ecco il nuovo layout della Google Camera sui nuovi Pixel 8

Assieme a tutte queste novità sia hardware che software, la UI della fotocamera subirà un restyling grafico su Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, andando quindi a modificare un layout rimasto sostanzialmente lo stesso su tutti i telefoni della gamma fin dal lancio di Pixel 4 nel lontano 2019.

Stando alla fonte, rimasta anonima, la prima novità che salterà all’occhio una volta avviata la fotocamera è la separazione delle modalità foto e video, finora presenti entrambe nel carosello delle funzionalità e accessibili con uno swype sullo schermo. Le due modalità si presentano ora ben distinte, con la loro relativa icona presente nella parte bassa dello schermo, e permette di passare velocemente tra foto e video prima di scegliere poi la modalità di scatto o registrazione che si desidera.

Altra differenza rispetto all’attuale versione della Google Camera è la nuova posizione delle icone per accedere alla galleria e per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore. Poste rispettivamente una a destra e una a sinistra, le due icone verranno scambiate di posto portando quindi la galleria a sinistra e il pulsante per cambiare fotocamera a destra.

Anche il menu delle impostazioni ha subito qualche modifica: per accedere si potrà effettuare uno swype dal basso verso l’alto (e non dall’alto verso il basso come accade ora) o in alternativa premere il relativo pulsante posto in basso a sinistra. All’interno del menu sono cambiate le posizioni di alcune voci, mentre ne sono state introdotte altre, come per esempio le impostazioni della stabilizzazione video.

Al fine di rendere più prominenti alcune impostazioni, che qualche utente poco avvezzo potrebbe non conoscere, alcune funzionalità come per esempio quelle dedicate al movimento (Panning o Esposizione lunga) sono state inserite singolarmente all’interno del carosello, così come l’impostazione di Panning cinematografico che è stato rimosso dalle impostazioni di stabilizzazione per ottenere una modalità tutta sua.

