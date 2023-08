Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Google Pixel 8, alla cui presentazione ufficiale manca ormai solo qualche settimana.

Nelle scorse ore è stato il popolare leaker Mishaal Rahmah a voler fornire un proprio contributo a chi attende con impazienza la nuova serie di punta del colosso di Mountain View, svelando una delle chicche studiate dal suo team di sviluppatori.

Svelate alcune presunte chicche di Google Pixel 8

Quando si riceve la notifica di un messaggio sul proprio smartphone Android è già possibile rispondere rapidamente direttamente dalla notifica ma, per farlo, è necessario usare le mani e ciò potrebbe essere scomodo in certi momenti.

Analizzando il codice, Rahman ha scoperto una nuova funzionalità che potrebbe rivelarsi molto comoda proprio in questa situazione: pare, infatti, che la serie Google Pixel 8 consentirà agli utenti di rispondere alla notifica di un messaggio anche senza mani.

Ciò dovrebbe avvenire attraverso Google Assistant, con un sistema che ricorda ciò che già si verifica su Android Auto.

In sostanza, i passaggi dovrebbero essere i seguenti:

arriva la notifica di un messaggio sullo smartphone l’utente dice “Ehi Google, rispondi” o, ancora più semplicemente e in certe situazioni, “rispondi” Google Assistant inviterà l’utente a dettare il messaggio e provvederà a inviarlo al destinatario

Ma ci sono stati anche altri leaker che nelle scorse ore si sono occupati di Google Pixel 8, come ad esempio Kamila Wojciechowska, che su Twitter ha svelato che Google Pixel 8 dovrebbe vantare una nuova interessante funzionalità per Google Recorder, ossia la capacità di riassumere i contenuti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e ciò anche in modalità offline.

E sempre Kamila Wojciechowska ha anche reso noto che la fotocamera di Google Pixel 8 dovrebbe essere in grado di aprirsi più velocemente rispetto a quella delle precedenti generazioni, in modo da consentire agli utenti di non perdere l’attimo perfetto.

Appuntamento alle prossime anticipazioni.