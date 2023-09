Così come previsto, HONOR ha scelto IFA 2023 di Berlino come vetrina per il lancio della versione internazionale di HONOR Magic V2, nuovo smartphone pieghevole di questo popolare brand cinese.

Tuttavia, HONOR non ha svelato quello che sarà il prezzo di listino ufficiale del suo nuovo device, aspetto non di poca importanza per chi sta valutando il suo possibile acquisto.

Ecco quanto costerà in Europa HONOR Magic V2

Qualche interessante dettaglio è stato fornito dal CEO di HONOR, George Zhao, il quale tra gli stand di IFA 2023 ha reso noto che per quanto riguarda il prezzo di HONOR Magic V2 è possibile fare riferimento a quello di HONOR Magic VS (lanciato a febbraio a 1.599 euro in versione 12/512 GB).

HONOR Magic V2, in sostanza, dovrebbe andare a posizionarsi sul mercato nella medesima fascia di prezzo del suo predecessore.

Ricordiamo le principali caratteristiche di HONOR Magic V2 (potete trovare la scheda tecnica completa qui):

display interno pieghevole LTPO OLED da 7,92 pollici con risoluzione 2.156 x 2.344 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

display esterno LTPO OLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm con CPU octa-core e GPU Adreno 740

16 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel (f/1.9), ultra grandangolare da 50 megapixel (f/2.0) e teleobiettivo da 20 megapixel (f/2.4)

fotocamera interna da 16 megapixel e fotocamera anteriore esterna da 16 megapixel (entrambe con apertura f/2.2)

connettività 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS (dual-band), NFC, infrarossi, porta USB Type-C 3.1

lettore d’impronte digitali laterale

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 66 W

sistema operativo: MagicOS 7.2 basato su Android 13

dimensioni da aperto: 156,7 x 145,4 x 4,7 o 4,8 mm

dimensioni da chiuso: 156,7 x 74,1 x 9,9 o 10,1 mm

peso: 231 o 237 g

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da HONOR per scoprire quando HONOR Magic V2 sarà disponibile nol nostro Paese.