L’app di Google Foto, galleria multimediale predefinita degli smartphone Made by Google e, più in generale, progettata per essere la raccolta perfetta per tutti gli smartphone grazie a molti strumenti interessanti e la possibilità di archiviazione in cloud, sta per ricevere una piccola novità legata ad Android 14.

Pare, infatti, che l’app guadagnerà presto il nuovo foglio di condivisione “nativo” di Android 14, nonostante il sistema operativo sia in ritardo rispetto alle previsioni iniziali (ma Google si sta già portando avanti per avviare il primo ciclo di sviluppo intermedio) e sia attualmente disponibile soltanto in beta.

Google Foto sta per guadagnare un “pezzo” di Android 14

Google Foto ha in cantiere tantissime novità, alcune in rollout (come il backup della cartella protetta) e altre in lavorazione (come l’interfaccia utente profondamente rinnovata). Grazie a quanto condiviso dal solito Nail Sadykov di Google News | En, veniamo a conoscenza di un’ulteriore novità che sta per sbarcare all’interno dell’app, il foglio di condivisione nativo di Android 14.

Questo foglio di condivisione (share sheet) “nativo” rappresenta uno dei cambiamenti chiave della prossima, attesissima versione di Android, e consente agli sviluppatori di implementare dei collegamenti rapidi alle proprie app.

Google Foto non è la prima app di casa Google a implementare il supporto per questa funzionalità: la prima è infatti stata quella del browser Google Chrome.

In generale, il nuovo foglio di condivisione nativo di Android 14 (visibile nelle prime due immagini della galleria sottostante) sostituirà l’attuale foglio di condivisione (visibile nella terza immagine della galleria sottostante): esso mostrerà un’anteprima della foto o del video (evidenziato dall’icona di una videocamera in alto a destra) con sotto quattro collegamenti rapidi, legati a funzionalità intrinseche dell’app:

Crea Link

Invia in Google Foto (tra le “conversazioni” dell’app, presenti alla schermata “Condivisione”)

Aggiungi a un album

Crea un album

In alto a destra, nel foglio di condivisione, sarà presente il pulsante “Modifica” che consente agli utenti di selezionare più immagini e video contemporaneamente. Il numero di contenuti multimediali selezionati sarà riportato in alto a sinistra (come potete apprezzare dallo “Sharing image”, con una sola foto selezionata, nella prima immagine e dallo “Sharing 2 files”, con una foto e un video selezionati, nella seconda immagine della galleria sottostante).

Quando arriverà questa funzionalità?

Non è ancora chiaro quando Google possa rilasciare questa funzionalità a tutti gli utenti, né tantomeno sappiamo se il rilascio avverrà tramite aggiornamento dell’app o lato server. Al momento, nonostante l’ultima versione dell’app e la beta 5.3 di Android 14 (su un Google Pixel 7 Pro), sul nostro dispositivo è presente ancora il vecchio foglio di condivisione.

In ogni caso, è comunque buona prassi verificare di avere installato sul vostro dispositivo l’ultima versione disponibile dell’app Google Foto: per farlo su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Aggiorna”.

Potrebbero interessarti anche: Iniziano a spuntare miglioramenti pensati per Android 14 QPR1 e Android 15 e Google Foto intende semplificare la condivisione delle foto con il partner