Nella serata di ieri, mercoledì 13 settembre 2023, Google ha annunciato ufficialmente, attraverso il Subreddit ufficiale dedicato alla community Android Beta, l’inizio del programma beta di Android 14 QPR1, primo ciclo di sviluppo (trimestrale) intermedio della prossima, attesa, versione del sistema operativo del robottino verde.

Android 14 è in ritardo rispetto alle iniziali previsioni, ormai questo è chiaro, ma il team di sviluppo continua a portare avanti lo sviluppo della piattaforma, cominciando i lavori su quelle funzionalità che debutteranno a dicembre 2023 sugli smartphone Pixel e non solo.

Android 14 arriva il 18 settembre?

Ovviamente questo è quello che speriamo, e che vorremmo, tutti noi utenti Pixel ma non è detto che succeda realmente, visto che la data scelta da Google per il rilascio della prossima versione di Android pare essere il 4 ottobre, giorno in cui verranno presentati i nuovi flaghship Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Sperare, tuttavia, non costa nulla e la logica ci spinge a parlare in tal senso. Infatti, Google ha annunciato che nella settimana del 18 settembre inizierà il programma beta di Android 14 QPR1 che ci accompagnerà fino a dicembre, momento dell’ultimo Pixel Feature Drop dell’anno, nonché primo Pixel Feature Drop targato Android 14.

Nel caso in cui il prossimo major update non arrivi prima dell’inizio del ciclo beta, per la prima volta, assisteremmo all’inizio di un ciclo di sviluppo intermedio antecedente al primo rilascio in forma stabile.

Ci sono altre due cosette da puntualizzare, prima di andare avanti: la prima riguarda le patch di sicurezza di settembre 2023, ancora non distribuite nemmeno per i Pixel che eseguono Android 13; la seconda riguarda, in generale, il fatto che non vi sono certezze di alcun tipo. Google potrebbe cambiare le carte in tavola in qualsiasi momento.

Il programma beta di Android 14 QPR1 è dietro l’angolo

Tramite un post ufficiale all’interno della community Android Beta su Reddit, Google ha annunciato ufficialmente che il programma beta di “Android 14 December Quarterly Platform Release” (ovvero il QPR1) avrà inizio nella settimana del 18 settembre.

La build che verrà distribuita “sarà basata sulla versione finale di Android 14 e includerà le ultime correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni” (immaginiamo quelle successive alla beta 5.3, attualmente ultima versione distribuita in anteprima agli iscritti al programma Android Beta).

La beta 1 del nuovo ciclo di sviluppo, candidata alla distribuzione la prossima settimana, si configurerà sicuramente come un aggiornamento abbastanza corposo: questo ciclo di sviluppo, infatti, porterà con sé tante novità per la piattaforma (quindi in generale) e tante novità specifiche per i Pixel supportati (che, tuttavia, ancora non sappiamo con precisione quali saranno, dato che Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 potrebbero salutare la compagnia in termini di fine supporto).

Gli utenti Pixel in beta, adesso, sono fondamentalmente davanti a un bivio: scegliere di abbandonare la nave e attendere la più recente versione “stabile” di Android 14 o rimanere all’interno del programma beta, volgendo lo sguardo verso il nuovo ciclo di sviluppo?

Cosa fare adesso: come continuare in beta o come abbandonare il programma senza perdere i dati

Spieghiamo, quindi, quali sono le strade percorribili adesso, sia dagli utenti che attualmente fanno parte del programma beta che ci porterà ad Android 14 che dagli utenti che eseguono ancora Android 13.

Per gli iscritti al programma Beta di Android 14 che voglio proseguire con il QPR1

Coloro che sono già parte del programma Android Beta con il loro Pixel supportato e che intendono proseguire con il primo ciclo di sviluppo intermedio della piattaforma, non dovranno far nulla: essi riceveranno automaticamente la beta 1 di Android 14 QPR1 quando Google la renderà disponibile, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Per gli iscritti al programma Beta di Android 14 che vogliono ricevere la stabile

Nel caso in cui, invece, ne abbiate abbastanza del programma Beta e vogliate respirare aria di stabilità, è giunto il momento di abbandonare il programma Beta e attendere il rilascio in forma stabile di Android 14.

Per fare questa operazione senza perdere i dati, tuttavia, dovrete prestare attenzione. Sarà necessario, innanzitutto, abbandonare il programma: basterà raggiungere la pagina dedicata, effettuare un tap su “Visualizza i tuoi dispositivi idonei” e poi su “Annulla registrazione”.

Il pop-up che compare vi avvisa del fatto che “se sul dispositivo è installata una versione beta di Android, verrà inviato un aggiornamento OTA che cancellerà tutti i dati dal dispositivo e installerà l’ultima versione pubblica stabile di Android”: non allarmatevi; vi basterà ignorare il “downgrade ad Android 13” che vi verrà proposto tra gli aggiornamenti di sistema e attendere il rilascio della release stabile di Android 14 (UP1A).

A questo punto basterà effettuare un tap su “Esci dal programma beta” e scegliere di partecipare o meno al sondaggio sull’uscita dal programma.

Cosa succede se installo la beta di Android 14 QPR1 e abbandono dopo il programma?

Nel caso in cui installiate la beta 1 di Android 14 QPR1 sul vostro Pixel compatibile e poi decidiate di abbandonare il programma beta, andrete incontro alla perdita di tutti i dati sul vostro dispositivo (come previsto dalle linee guida del programma Android Beta).

La prima finestra utile per l’abbandono del programma, a questo punto, cadrà a dicembre, momento in cui dovrebbe avvenire, qualora le previsioni (e la tradizione) venissero rispettate, il rilascio in forma stabile di Android 14 QPR1 e, assieme a lui, del Pixel Feature Drop di dicembre.

