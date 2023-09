Alla fine dello scorso mese il team di Google Foto ha annunciato l’introduzione della possibilità di sincronizzare la Cartella Protetta di questo popolare servizio del colosso di Mountain View tra tutti i device connessi al proprio account Google.

Ebbene, nelle scorse ore gli sviluppatori hanno esteso la disponibilità di questa funzionalità e in Rete vanno aumentando le segnalazioni di chi l’ha finalmente ricevuta.

La nuova funzione di backup di Google Foto

Un assaggio di tale nuova funzione lo abbiamo avuto alla fine di agosto e, una volta implementata, gli utenti nella parte superiore di Google Foto vedranno un messaggio che li informa della possibilità di eseguire il backup della cartella protetta.

Se viene selezionato, verranno indirizzati a una schermata la quale spiega che il backup della cartella protetta mantiene le foto e i video nascosti al sicuro quando si cambia dispositivo o si elimina l’applicazione.

Gli utenti hanno la possibilità di attivare il backup oppure di non eseguirlo (in quest’ultimo caso la funzionalità resta invariata rispetto ad oggi). La griglia della cartella protetta mostrerà un’icona a forma di nuvola nell’angolo in alto a destra e da lì gli utenti potranno disabilitare la sincronizzazione in qualsiasi momento.

Dopo avere attivato il backup, tutti i contenuti inizieranno ad essere caricati sul cloud e la cartella protetta potrà essere abilitata in base al dispositivo (in tal caso, pare che le foto precedentemente sincronizzate verranno visualizzate su un dispositivo disabilitato ma eventuali aggiunte successive no).

La cartella protetta viene visualizzata sul sito Web di Google Foto nella barra laterale, proprio sopra il cestino e per accedere ad essa è necessario accedere al proprio account (verifica in 2 passaggi inclusa).

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Google Foto per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: