Mentre stiamo ancora aspettando di mettere le mani sulla versione stabile di Android 14, attesa probabilmente per l’inizio di ottobre insieme a Pixel 8 e Pixel 8 Pro (non escludiamo sorprese per la prossima settimana), spuntano interessanti novità riguardanti il futuro, tra Android 14 QPR1 e Android 15. Più nello specifico, stiamo parlando di un migliore supporto alle tastiere fisiche e della possibilità di avere un migliore accesso alla batteria da parte delle app di terze parti.

In arrivo un migliore supporto alle tastiere fisiche?

Partiamo dalla novità che dovrebbe risultare più vicina. Secondo quanto riportato dal “solito” Mishaal Rahman, Android potrebbe presto accogliere un migliore supporto alle tastiere fisiche, forse con la versione QPR1 in arrivo. Con questi passi avanti, il sistema dovrebbe mostrare un’anteprima all’interno delle impostazioni quando si seleziona un layout di tastiera fisica diverso.

In più, Android dovrebbe aggiungere un’impostazione di accessibilità per attivare e disattivare i tasti permanenti. Per chi non sapesse di che si tratta, i tasti permanenti possono aiutare nell’inserimento delle scorciatoie da tastiera: ad esempio, tasti come Ctrl o Alt possono restare premuti senza necessariamente mantenere la pressione sui tasti. La One UI di Samsung già integra una funzionalità di questo tipo (chiamata “Tasti bloccati” e accessibile in “Impostazioni > Accessibilità > Interazione e manualità“), ma presto dovremmo vederla sulla versione stock del robottino.

Con Android 15 le app potrebbero ottenere maggiori informazioni sulla batteria

Andiamo oltre pur restando sulla medesima fonte: in base a quanto sappiamo, sembra che Google abbia in programma di lasciare la possibilità alle app di terze parti di leggere lo stato della batteria. Più precisamente, parliamo dalla capacità di carica completa stimata rimanente rispetto alla capacità nominale, in termini di percentuale. Questo potrebbe accadere a partire da Android 15, atteso in beta entro la prossima primavera.

Allo stato attuale, il valore non può essere richiesto tramite l’Android SDK pubblico, dato che risulta limitato dal permesso “Battery_Stats” riservato al solo sistema. Con Android 14 Google aveva introdotto le API per la lettura dello stato di salute della batteria, ma il tutto risultava limitato visto che non c’erano casi d’uso in cui un’app avrebbe richiesto questa autorizzazione. Le cose potrebbero dunque cambiare con Android 15, e siamo sicuri che torneremo sull’argomento per approfondire.

