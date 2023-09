Google Foto è molto più di un semplice servizio di backup in quanto, offre altre importanti funzionalità come l’organizzazione, la condivisione e la stampa delle foto.

Ora sembra che il colosso di Mountain View stia lavorando per semplificare la condivisione e l’organizzazione delle foto sulla piattaforma, in particolare per quanto riguarda la dolce metà.

Google Foto potrebbe semplificare la condivisione degli album con il partner

Scavando nel codice dell’app AssembleDebug è riuscito a scovare tre nuove funzionalità che Google potrebbe introdurre a breve in Google Foto.

La prima novità è un modo nuovo e più semplice per condividere gli album con il proprio partner, a patto che non si trovino in una cartella bloccata, utilizzando un’apposita scorciatoia accanto all’opzione di condivisione esistente.

Previous Next Fullscreen

La seconda novità è l’archiviazione automatica degli album, che consente di archiviare automaticamente gli album dopo 30 giorni con la possibilità di attivare o disattivare le opzioni dell’album, mentre l’altra novità riguardala possibilità di impostare dei promemoria scegliendo l’ora, la data, il titolo e la durata.

Creare un promemoria per un album potrebbe essere utile ad esempio in caso di evento imminente evento importante, per ricordarsi di aggiungere le foto che vengono scattate a un album specifico per l’evento.

Tuttavia una stringa contenuta nel codice evidenzia che Google intende riservare queste ultime due funzionalità solo agli abbonati a Google One.

Al momento si tratta di funzionalità non ancora annunciate, quindi potrebbero cambiare, inoltre non è detto che Google finirà per lanciarle ufficialmente.

Potrebbe interessarti: Google Foto rilascia il backup della cartella protetta