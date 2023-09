Appassionati e addetti ai lavori sono in trepidante attesa del rilascio ufficiale di Android 14, ma mentre Google non ha ancora mosso il passo decisivo, Xiaomi ha deciso di portarsi avanti, più o meno: nelle scorse ore, ha preso il via il roll out dell’aggiornamento ad Android 14 con MIUI 14 per il terzetto di top di gamma formato da Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 12T, ma c’è un asterisco da segnalare: è una Stable Beta.

Android 14 e MIUI 14 Stable Beta per Xiaomi 13, 13 Pro, 12T

Il mondo Android è in fermento per il rilascio imminente della prossima major release del robottino verde: solo negli ultimi giorni abbiamo visto Samsung estendere il programma beta ai flagship dello scorso anno, Realme fare lo stesso per due modelli, Google stessa annunciare il programma beta dedicato di cui potranno servirsi gli utenti Pixel. In questa sede ci occupiamo di Xiaomi e del suo solito e bizzarro modus operandi: se da una parte la MIUI 14 è disponibile a livello internazionale già dallo scorso febbraio anche per numerosi modelli fermi a versioni precedenti di Android, dall’altra quest’oggi la vediamo in versione Stable Beta e abbinata ad Android 14, pronta per l’installazione su Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 12T. Insomma, non è ancora arrivato il momento della rinnovata MIUI 15, anticipata da un minor update, ma a cambiare è soprattutto la — poco visibile — versione di Android sottostante.

Nella fattispecie, parliamo di un pacchetto OTA da ben 5,4 GB con annesse patch di sicurezza di agosto 2023, che porta in dote le versioni indicate di seguito:

Xiaomi 13: MIUI 14.2.0 UMCMIXM

Xiaomi 13 Pro: MIUI 14.0.2.0 UMBMIXM

Xiaomi 12T: MIUI 14.0.4.0 UMQMIXM.

In terra cinese, i primi avvistamenti proprio per questo trio di smartphone risalgono al mese scorso, in questo caso parliamo della ROM in versione Global e soprattutto di build Stable Beta, dunque quasi pronte per il rilascio per la generalità degli utenti. Considerate le tempistiche i nuovi Xiaomi 13T potrebbero addirittura farcela a debuttare con Android 14 out of the box.

Come aggiornare smartphone Xiaomi

Il roll out, dunque, è già in corso per gli Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 12T con MIUI Global, sebbene attualmente per una platea meno vasta di quella complessiva. Ad ogni modo, i possessori dei tre modelli possono già eseguire un controllo manuale di disponibilità del nuovo aggiornamento tramite il classico percorso Impostazioni > Info sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti.

