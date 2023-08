Diversi brand negli ultimi tempi sono impegnati nell’ultimare i preparativi necessari ad implementare l’ultima versione del robottino, Android 14, sui propri dispositivi; Xiaomi non è da meno, avevamo già visto infatti come l’azienda fosse alla ricerca di beta tester per la prossima versione della MIUI basata su Android 14.

Ora i colleghi di Xiaomiui hanno individuato sui server dell’azienda le versioni beta di Android 14 destinate alle ROM Global, segno di come non solo l’azienda abbia iniziato a testare internamente l’aggiornamento in questione, ma anche di come sia quasi pronta a sottoporlo ai primi utenti.

Xiaomi è quasi pronta al rilascio delle prime build di test della MIUI basata su Android 14

Come anticipato in apertura, sono state individuate sui server dell’azienda le prime build di test per la prossima versione MIUI basata su Android 14, i dispositivi interessati sono quelli che già avevamo visto in occasione della ricerca di beta tester, ovvero Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 12T; non sono stati dunque aggiunti, almeno per il momento, altri smartphone alla fase di test del software, che non include come avrete notato alcuni degli ultimi dispositivi del brand.

Di seguito dunque i codici delle prime build di test e relativi smartphone interessati:

Xiaomi 13 MIUI-V14.0.0.1.UMCMIXM

Xiaomi 13 Pro MIUI-V14.0.0.1.UMBMIXM

Xiaomi 12T MIUI-V14.0.0.1.ULQMIXM

Ovviamente, trattandosi di versioni beta, i software in questione potrebbero presentare tutta una serie di malfunzionamenti e bug anche gravi, motivo per cui se ne sconsiglia l’installazione sul dispositivo principale.

Non ci sono informazioni ufficiali sulla data di rilascio delle build in questione che permetteranno ai primi fortunati utenti di provare Android 14 sui loro dispositivi Xiaomi, ma si ipotizza che l’azienda possa scegliere il 16 agosto come data di inizio della fase di test, questo perché nel giorno in questione cade l’anniversario dell’interfaccia proprietaria dell’azienda.

Considerando ciò, è plausibile che Xiaomi possa voler approfittare della ricorrenza anche per il lancio degli ultimi dispositivi attesi nel prossimo futuro, ovvero Xiaomi MIX Fold 3 e Xiaomi Pad 6 Max; non ci resta che attendere per scoprirlo.

